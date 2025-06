Pallone d'Oro, la carica dei portoghesi del PSG: cinque trofei nel 2025, da Nuno Mendes a Vitinha

Portogallo vs Spagna

La Nations League permette a quattro giocatori lusitani di conquistare il quinto trofeo del 2025 dopo quelli con il PSG: un dominio assoluto.

Dopo il Treble vinto dal PSG in primavera, più la Supercoppa di Francia conquistata a inizio anno, resta solamente da capire quanti giocatori di Luis Enrique entreranno nella lista dei top 30, ovvero i finalisti del Pallone d'Oro. Alcuni nomi come Dembelè, favorito per il primo posto, Donnarumma, Marquinhos, Doué, Kvaratskhelia sono imprescindibili, ma insieme a loro dovrebbero trovare posto anche i colleghi portoghesi capaci di ottenere un ulteriore premio l'8 giugno.

Come giocatori della Nazionale lusitana, infatti, diversi calciatori sotto contratto con il PSG hanno conquistato la Nations League, battendo in finale la Spagna di Yamal, attualmente secondo nella lista dei favoriti per il Pallone d'Oro.

Considerando una lista di 30 nomi e l'ovvia impossibilità di non poter nominare solo giocatori del PSG, alcuni elementi del team di Luis Enrique potrebbero rimanere fuori, anche nonostante i 5 trofei vinti nel corso del 2025.