Osimhen e la foto con Del Piero: l'immagine diventa virale dopo le voci sulla Juventus e la mancata esultanza

Victor Osimhen, alla fine, è l'uomo che ha eliminato la Juventus dalla Champions League. Suo il goal del 3-1 durante i tempi supplementari, suo il destro piazzato tra le gambe di Perin per smorzare l'entusiasmo bianconero.
Il centravanti del Galatasaray, insomma, ha lasciato il segno come non era riuscito a fare all'andata dal punto di vista realizzativo. E dopo la partita ha ricevuto un altro premio oltre a quello della qualificazione della propria squadra agli ottavi di finale di Champions League.
Quale? Una foto con Alessandro Del Piero. Ovvero uno dei più grandi di tutti i tempi della squadra che Osimhen aveva appena contribuito a estromettere dall'Europa.