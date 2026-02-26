Osimhen e la foto con Del Piero: l'immagine diventa virale dopo le voci sulla Juventus e la mancata esultanza

Last but not least, ecco quel che è accaduto subito dopo il destro vincente che ha di fatto condannato una Juventus già in 10 e stremata. A sorpresa, Osimhen non si è scatenato in un'esultanza come il contesto avrebbe richiesto. Anzi, è rimasto quasi impassibile provocando una sorta di sgomento in coloro che stavano assistendo alla partita.

"Perché non ho esultato? Non ne avevo bisogno - ha detto poi a Prime Video - Credo sia importante rispettare un uomo a cui voglio bene e che ha avuto un ruolo importante nella mia carriera. Parlo ovviamente di Spalletti. Non sentivo il bisogno di esultare".

Ha esultato per lui il Galatasaray tutto, ovviamente. E Victor ha esultato in un secondo momento: quando si è fatto una foto con Del Piero. Giusto per rafforzare un legame strano e, per il momento, soltanto platonico.