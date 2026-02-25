Osimhen impassibile: perché non ha esultato dopo il goal segnato contro la Juventus

Era una delle stelle più attese di Juventus-Galatasaray e, a differenza di quanto accaduto nel match di andata, questa volta è riuscito a lasciare il segno.

Victor Osimhen, negli istanti finali del primo tempo supplementare, ha siglato il goal che ha consentito alla sua squadra di portarsi sul 3-1, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi con il triplo vantaggio dei bianconeri.

Una rete importantissima nell’ottica del risultato complessivo, che però l’ex Napoli ha deciso di non festeggiare.