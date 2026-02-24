Goal.com
Live
FBL-EUR-C1-AJAX-GALATASARAYAFP
Claudio D'Amato

Osimhen non si nasconde: "Giocare alla Juventus sarebbe un privilegio"

Victor Osimhen strizza l'occhio ai bianconeri: "Prima del Galatasaray ero desideroso di venire alla Juve. In futuro non so cosa potrà accadere, ma il 90% dei calciatori vorrebbe giocarci".

Da parte di Victor Osimhen, nei confronti della Juventus, parole dolcissime.

Dopo il matrimonio sfiorato ma mai sugellato, col destino calcistico che lo ha portato a rompere col Napoli e sposare il Galatasaray, l'attaccante nigeriano approfitta della conferenza che precede il decisivo Playoff di ritorno della Champions League per lanciare messaggi a Madama anche nell'ottica di un'eventuale ritorno di fiamma futuro.

Ecco cosa ha detto il numero 45 dei turchi, il quale ad ogni modo ha sottolineato di sentirsi più che felice ad Istanbul.

  • "GIOCARE ALLA JUVE SAREBBE UN PRIVILEGIO"

    "È uno dei club più importanti, sono ricchi di storia e ci hanno giocato un sacco di leggende".

    "Prima che si presentasse il Galatasaray, quando mi hanno parlato ero desideroso di venire. C'erano un po' di ostacoli, purtroppo questo trasferimento non si è realizzato".

    "Se ci saranno delle opportunità mi piacerebbero diversi club: rappresentare la Juventus sarebbe un privilegio".

    "Adesso sono felice nella mia squadra, in futuro non so cosa potrà accadere, ma il 90% dei calciatori di tutto il mondo vorrebbe giocare alla Juve".

  • "VOGLIAMO COMBATTERE E VINCERE"

    "La partita è molto importante, sappiamo che ci troviamo a giocare contro la Juve che quando c'è da combattere è preparata. Non vogliamo avere un approccio di superiorità, sarà una notte lunga. Abbiamo giocatori d'esperienza, siamo pronti, vogliamo giocare e impegnarci come abbiamo fatto all'andata. Non sarà facile per loro, noi vogliamo combattere e abbiamo un forte desiderio di vincere".

  • "GRAZIE ALLO STAFF MEDICO, AIUTERÒ LA SQUADRA"

    "Come sto? Ringrazio lo staff medico. Cerco di fare il possibile, è importante aiutare la squadra".

  • "HO UNA MENTALITÀ VINCENTE"

    "Nel momento in cui ho scelto il calcio come carriera sono sempre stato esigente e questo ha plasmato il mio modo di essere. A volte ci sono fallimenti, ma la mentalità che mi contraddistingue è quella di essere vincente. Cerco di motivare me stesso e i miei compagni, cerco di rappresentare un esempio. Sono sempre stato così ed è così che sono abituato, per me non è mai abbastanza e per me è importante lavorare duramente e spronare la squadra a dare il meglio. Non mi piace perdere, è volte che posso essere deluso a volte ma non mi piace perdere e voglio sfruttare questa occasione".

  • "AMO MOLTISSIMO IL GALATASARAY"

    "Molti giocatori vengono da me e dicono 'Ehi Victor sappiamo che puoi fare di più e io dico lo so lo so e cerco di dare di più'. Amo moltissimo il Galatasaray, sono felice di essere venuto qui e c'è grande rispetto, i tifosi ci incoraggiano sempre. L'obiettivo del club è fondamentale per noi e per i tifosi e va al di là dell'ambizione personale. Spero mi diranno grazie per quello che hai fatto quando non sarò più al Galatasaray".

  • "PER I DIFENSORI SONO UN INCUBO"

    "I difensori nel momento in cui devono affrontare Osimhen è un incubo per tutti loro. Mi aspetto questo atteggiamento in tutte le partite che giocherò, non sarà mai facile e so che cercheranno di limitare me e la squadra. Non sono l’unico che può arrecare danni, all'andata son stati segnati 5 goal e io non ho segnato. La minaccia arriverà dall’intera squadra. Io sono pronto ad affrontare tutti i difensori e cercherò di gestire la situazione e rincorrere tutti i difensori. Sono pronto, darò del filo da torcere a tutti i difensori".

  • "SENTO GIOCATORI DEL NAPOLI E KVARATSKHELIA"

    "Sono in contatto con alcuni giocatori del Napoli e parlo spesso con Kvara. Per me sarà una partita tosta come contro tutte le squadre di Serie A. Siamo pronti per combattere".

