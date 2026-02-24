Osimhen non si nasconde: "Giocare alla Juventus sarebbe un privilegio"

"Nel momento in cui ho scelto il calcio come carriera sono sempre stato esigente e questo ha plasmato il mio modo di essere. A volte ci sono fallimenti, ma la mentalità che mi contraddistingue è quella di essere vincente. Cerco di motivare me stesso e i miei compagni, cerco di rappresentare un esempio. Sono sempre stato così ed è così che sono abituato, per me non è mai abbastanza e per me è importante lavorare duramente e spronare la squadra a dare il meglio. Non mi piace perdere, è volte che posso essere deluso a volte ma non mi piace perdere e voglio sfruttare questa occasione".