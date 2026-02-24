Osimhen non si nasconde: "Giocare alla Juventus sarebbe un privilegio"

Da parte di Victor Osimhen, nei confronti della Juventus, parole dolcissime.
Dopo il matrimonio sfiorato ma mai sugellato, col destino calcistico che lo ha portato a rompere col Napoli e sposare il Galatasaray, l'attaccante nigeriano approfitta della conferenza che precede il decisivo Playoff di ritorno della Champions League per lanciare messaggi a Madama anche nell'ottica di un'eventuale ritorno di fiamma futuro.
Ecco cosa ha detto il numero 45 dei turchi, il quale ad ogni modo ha sottolineato di sentirsi più che felice ad Istanbul.