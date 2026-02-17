La rivelazione di Osimhen: "Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juventus, al Napoli trattato come un cane"

Le sliding doors, protagoniste in ogni sessione di calciomercato, hanno senza dubbio accompagnato Victor Osimhen a lungo la scorsa estate.
L'attaccante, che stasera sfiderà la Juventus in Champions League con la maglia del Galatasaray, avrebbe potuto vestire proprio la maglia bianconera: a raccontarlo è stato lui stesso a La Gazzetta dello Sport. Nel corso dell'intervista, infatti, l'ex Napoli ha parlato dell'interesse della Juve e in particolare dell'allora dt Giuntoli, che lo aveva portato in azzurro anni prima e lo avrebbe voluto anche in bianconero.
Da quelle sliding doors che potevano portarlo a Torino al presente, in cui l'attaccante troverà la Juventus ma da avversario, oltre a Luciano Spalletti, l'allenatore con cui ha vinto lo scudetto: ecco le parole di Osimhen.