Atalanta Napoli Hien HojlundGOAL
Vittorio Rotondaro

Open VAR su Atalanta-Napoli: "Giusto non assegnare il rigore per il contatto Hien-Hojlund, la rete annullata a Gutierrez è un errore di campo"

Nuova puntata di Open VAR: sotto la lente d'ingrandimento gli episodi di Atalanta-Napoli, uno dei match più discussi del 26° turno di Serie A.

Nuove polemiche arbitrali in Serie A dopo la giornata numero 26: il match senza dubbio più chiacchierato è stato quello tra Atalanta e Napoli.

Alla 'New Balance Arena' hanno vinto i bergamaschi in rimonta col risultato di 2-1: a caratterizzare il post-partita, però, è stata la dura presa di posizione del direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna, per nulla contento dell'operato dell'arbitro Chiffi e della sala VAR (dove erano presenti Aureliano e Di Paolo).

Nel corso del settimanale appuntamento di Open VAR in onda su 'DAZN', il componente della CAN di A e B, Dino Tommasi, ha analizzato gli episodi incriminati: sotto la lente d'ingrandimento il rigore assegnato al Napoli (contatto Hien-Hojlund) e poi cancellato con la revisione VAR e la rete annullata a Gutierrez quando il punteggio era sullo 0-1 in favore dei campioni d'Italia (protagonisti ancora una volta il difensore svedese e l'attaccante danese).

  • "CORRETTO NON ASSEGNARE IL RIGORE"

    Tommasi ha esordito avallando la scelta del VAR di intervenire per far tornare Chiffi sui propri passi: valutata la posizione di Hien che resta ferma, mentre Hojlund va alla ricerca del contatto.

    "Sì, è assolutamente corretta: non c'è fallo di Hien su Hojlund. Hojlund cerca il contatto, Hien è fermo, non c'è uno sgambetto, non c'è nulla, non è fallo. Chiffi è anche posizionato molto bene, ha una sensazione errata e se ne accorge prontamente di fronte al monitor, tanto è vero che appena vede l'immagine capisce l'errore commesso e giustamente retrocede e toglie il calcio di rigore. Molto ben lavorata in Sala Var da Aureliano e Di Paolo, quindi ottima decisione finale. Di campo meno, meno buona ovviamente, noi puntiamo molto sulla centralità dell'arbitro, sulle decisioni prese con congruità in campo. Qui è un errore di campo, è giustamente corretto".

  • L'AUDIO SU HIEN-HOJUND PRIMA DEL GOAL ANNULLATO

    Prima che Gutierrez depositi il pallone in rete, Chiffi 'avvisa' dell'intenzione di fischiare al termine dell'azione: ravvisato un fallo di Hojlund ai danni di Hien.

    "Fischio fallo alla fine".

    Sulla stessa lunghezza d'onda l'assistente che dà ragione al direttore di gara.

    "Per me è fallo lì".

    Chiffi si rivolge poi a Carnesecchi, dicendogli di aspettare l'esito del silent check prima di calciare la punizione in proprio favore.

    "Aspetta un secondo che fanno il controllo di routine e poi...".

    La palla passa alla sala VAR che, dopo pochi secondi, conferma la scelta di campo di Chiffi.

    "Check completato. C'è la mano (di Hien, n.d.r.) che se la trascina (Hojlund, n.d.r.)"

  • "GOAL DI GUTIERREZ? UN ERRORE DI CAMPO"

    A differenza del primo episodio, questo è stato valutato in modo sbagliato: un errore, in primis, di campo da parte dell'arbitro, a cui ha fatto seguito il mancato intervento del VAR.

    Sì, in verità a vedere le immagini, è chiaro che c'è questo corpo a corpo. Hien che cerca il contatto con Hojlund, che gli ruba il tempo calcisticamente, gli ruba proprio il tempo, è poca roba per considerarlo falloso, ripeto. Hien che cerca il contatto con Hojlund, sì, qualcosa fa anche Hojlund, ma è troppo poco per definirne una punibilità. Come nel caso precedente, era corretto il play on di campo. Chiffi dice subito aspetto è fallo, avallato anche dall'assistente Cecconi. Poi nella revisione concordano e la chiudono così. Questo è un errore di campo e ripeto la centralità dell'arbitro è importante per tenere una soglia equilibrata e dobbiamo decidere correttamente sul terreno di gioco".

    "Sbagliato il mancato intervento del VAR? Sì, loro hanno avallato la scelta, vedono una trattenuta, ma ripeto, per noi è molto più importante in questo caso la decisione di campo. Perché - prosegue Tommasi - una decisione di campo corretta probabilmente avrebbe evitato qualunque tipo di problematica. Comunque si concordano, ma la centralità dell'arbitro è importante per le decisioni congrue in campo e con un equilibrio tecnico e disciplinare. Poi Chiffi in questa gara aveva mantenuto una soglia tecnica anche molto alta, perché ha fischiato davvero poco anche su contrasti importanti. Ha lasciato giocare, ottenendo accettazione in queste due situazioni che abbiamo notato nel primo nel calcio di rigore e in questa ha abbassato tanto la soglia".

    "Le frasi di Manna dopo il match? Il direttore ha diritto a esprimere con civiltà qualunque cosa a reputi opportuno. Come abbiamo detto c'è poco, non è che non c'è nulla, c'è un contatto di gioco. È vero che è Hien ad andarlo a cercare, poi c'è un piccolo corpo a corpo in cui come abbiamo detto c'è l'errore di campo, che però, finisce lì e che noi avremmo preferito fosse valutato diversamente

