La furia di Manna per il goal annullato a Gutierrez in Atalanta-Napoli: "Il contatto Hojlund-Hien? Facciamo la figura dei cogl**ni e non ci piace"

“Questa cosa è incommentabile. Non c’è contatto, non c’è nessun fallo, non capisco come faccia a fischiare. Non c'è stato un check, un controllo. È imbarazzante. Dov’è il fallo? Cosa ci sta a fare il VAR qua? Perché non lo riguarda? È inspiegabile. Noi siamo buoni, cari. Durante l’anno si possono pareggiare gli episodi. A Torino non hanno controllato, a Verona abbiamo avuto problemi, ma questo è imbarazzante. 2-0 a Bergamo e annulla un goal senza niente. Urge assolutamente una riflessione, altrimenti ogni domenica c’è una squadra che si va a lamentare. Noi vogliamo quello che è nostro e quello che è giusto. E questo non è giusto, non è calcio. È imbarazzante, non ho altre parole”.