La furia di Manna per il goal annullato a Gutierrez in Atalanta-Napoli: "Il contatto Hojlund-Hien? Facciamo la figura dei cogl**ni e non ci piace"

Di nuovo polemiche da VAR, o da mancato richiamo del VAR. A lamentarsi è il Napoli, che nella figura di Giovanni Manna ha protestato in maniera veemente contro una decisione a sfavore avvenuta durante la gara persa contro l'Atalanta.
La decisione in questione è l'annullamento del 2-0 di Miguel Gutierrez, a causa di un presunto fallo precedente di Hojlund, autore dell'assist, su Hien. Decisione che il direttore sportivo del club partenopeo non ha condiviso minimamente.
Manna si è così presentato davanti alle telecamere e ai microfoni di DAZN, facendo intendere con chiarezza assoluta la posizione sua e quella del Napoli.