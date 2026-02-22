Goal.com
Giovanni Manna Napoli Sports Director 2025SSC Napoli
Stefano Silvestri

La furia di Manna per il goal annullato a Gutierrez in Atalanta-Napoli: "Il contatto Hojlund-Hien? Facciamo la figura dei cogl**ni e non ci piace"

Il direttore sportivo azzurro si è presentato in tv per protestare veementemente contro Chiffi e il mancato richiamo della Sala VAR: "Non è soggettivo, non c'è niente". La versione di Hien: "È fallo".

Di nuovo polemiche da VAR, o da mancato richiamo del VAR. A lamentarsi è il Napoli, che nella figura di Giovanni Manna ha protestato in maniera veemente contro una decisione a sfavore avvenuta durante la gara persa contro l'Atalanta.

La decisione in questione è l'annullamento del 2-0 di Miguel Gutierrez, a causa di un presunto fallo precedente di Hojlund, autore dell'assist, su Hien. Decisione che il direttore sportivo del club partenopeo non ha condiviso minimamente.

Manna si è così presentato davanti alle telecamere e ai microfoni di DAZN, facendo intendere con chiarezza assoluta la posizione sua e quella del Napoli. 

  • "IMBARAZZANTE"

    “Questa cosa è incommentabile. Non c’è contatto, non c’è nessun fallo, non capisco come faccia a fischiare. Non c'è stato un check, un controllo. È imbarazzante. Dov’è il fallo? Cosa ci sta a fare il VAR qua? Perché non lo riguarda? È inspiegabile. Noi siamo buoni, cari. Durante l’anno si possono pareggiare gli episodi. A Torino non hanno controllato, a Verona abbiamo avuto problemi, ma questo è imbarazzante. 2-0 a Bergamo e annulla un goal senza niente. Urge assolutamente una riflessione, altrimenti ogni domenica c’è una squadra che si va a lamentare. Noi vogliamo quello che è nostro e quello che è giusto. E questo non è giusto, non è calcio. È imbarazzante, non ho altre parole”.

  • "ANNULLATO UN GOAL ASSURDO"

    “Sul rigore (Hien-Hojlund anche lì, ndr) lo chiamano, perché non lo chiamano dopo? Chiffi ha visto una cosa che non c’è, che ha visto solo lui. Ma non c’è stato un check, un controllo, niente. Ha dato buona una situazione che non esiste. Cosa c’è qua? Si butta lui giù. È un’annata complicata, si fa una partita di questo spessore a Bergamo e viene annullato un goal assurdo. È un paradosso. Siamo stanchi, basta. Non si può far così”.

  • "FACCIAMO LA FIGURA DEI COGL**NI"

    "Io pensavo che la palla fosse uscita dagli spalti, perché non c’è niente. Hien si appende, si lascia andare. I ragazzi hanno dato tutto e poi succede questo. Poi il rigore, chiami, non chiami. Ma se non c’è niente non c’è niente. Non è soggettivo, se il contatto non c’è non c’è. Perché poi facciamo la figura dei cogl**ni e non ci piace. Per essere qua facciamo fatica e questo non va bene”.

  • LA VERSIONE DI HIEN: "È FALLO"

    Anche lo stesso Isak Hien, uno dei due protagonisti dell'episodio incriminato, ha dato la propria versione dei fatti sempre a DAZN:

    "Se è fallo? Ovvio, secondo me è fallo. A me non piace parlare di queste cose dopo una partita, però mi è stato chiesto e secondo me è fallo. Lui ha tenuto il mio braccio, se non vado a terra prendo questa palla secondo me. Ho letto dove stava andando. È calcio, qualcuno può dire che non è fallo ma secondo me è fallo".

