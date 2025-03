Nations League quarti, promozioni e retrocessioni: risultati e marcatori delle partite di ritorno

Tempo di verdetti in Nations League: Turchia promossa in Lega A, retrocede in Lega B invece la Scozia. Risultati e verdetti.

Tempo di verdetti in Nations League e non solo per quel che riguarda le final four. Quest’oggi infatti si sono giocati anche gli spareggi per evitare la retrocessione e i playoff promozione.

Rimane in Lega A la Serbia che batte l’Austria anche grazie al goal di Vlahovic; la Turchia invece – dopo il successo nella gara d’andata – supera l’Ungheria anche al ritorno e ottiene per la prima volta la qualificazione in Lega A di Nations League. Rimane in Lega A anche per la Grecia che ribalta il ko dell’andata e supera la Scozia che retrocede in Lega B.

Mantiene il posto il Lega B la Georgia che supera l’Armenia, la tripletta di Muriqi regala al Kosovo la promozione in Lega B. Rimane in B anche la Slovenia, che batte ai supplementari la Slovacchia.