UEFA Nations League A
team-logoFrancia
2 - 0TOT 2 - 2RIG 5 - 4
team-logoCroazia
M. Olise 52'O. Dembele 80'
(INT 0-0) (FIN 2-0) (D.T.S. 2-0)

Francia vs CroaziaRisultati e statistiche,