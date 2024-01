Milan-Bologna 2-2, cronaca, tabellino e voti: il Diavolo spreca due rigori, Zirkzee e Orsolini firmano il pareggio

2-2 tra Milan e Bologna, con il Diavolo che fallisce due rigori con Giroud e Theo e si fa rimontare al 92' dal penalty di Orsolini. Brilla Zirkzee.

Notte di rimpianti per il Milan di Pioli, che spreca due calci di rigore e si fa rimontare dal Bologna nel finale: a San Siro è 2-2, un pareggio che nega ai rossoneri la possibilità di avvicinarsi alla Juventus, fermata in casa dall'Empoli.

La gara, interrotta al minuto 16 per un'iniziativa del club rossonero contro razzismo e discriminazione, si stappa alla mezzora con il goal dell'uomo più atteso, Joshua Zirkzee, sogno neanche troppo nascosto del Diavolo per la prossima stagione; poi è un susseguirsi di emozioni, tensioni e colpi di scena. Prima il rigore concesso da Massa per un contatto Ferguson-Kjaer che manda su tutte le furie Thiago Motta, espulso per proteste: dal dischetto però Skorupski ipnotizza Giroud. Il portiere polacco non può nulla però pochi minuti più tardi sulla deviazione sotto misura di Loftus-Cheek, che timbra il terzo goal del suo 2024 confermando di trovarsi perfettamente a suo agio nelle vesti di guastatore dietro le punte.

Nella ripresa il Bologna tiene testa al Milan con grande personalità ma i rossoneri sprecano un altro calcio di rigore (procurato da Leao): stavolta è Theo Hernandez a presentarsi dal dischetto, centrando però il palo alla sinistra di Skorupski, prima di ribadire in rete inutilmente, vista la posizione di fuorigioco sulla ribattuta.

Goal che all'83' trova ancora Loftus-Cheek, alla sua prima doppietta in Serie A, con un colpo di testa imperioso. Non basta però al Milan, perchè in pieno recupero il Bologna ritrova il pareggio su rigore: trattenuta di Terracciano su Kristensen, dagli undici metri Orsolini trafigge Maignan e gela San Siro