Mario Rui torna in campo dopo due anni: è ufficiale, riparte dagli Emirati Arabi

La sua ultima esperienza a livello calcistico risaliva al 2024, quando ha risolto il suo contratto a dicembre, ponendo così fine ad un'avventura con il Napoli durata sette anni e scandita dalla conquista di uno storico Scudetto.
A quasi due anni dall'ultima volta che lo si è visto in campo, Mario Rui torna ad indossare gli scarpini da gioco per iniziare una nuova fase della sua carriera.
Il terzino portoghese infatti, ha trovato una squadra dalla quale ripartire negli Emirati Arabi: la Forte Virtus.