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Mario Rui NapoliGetty Images
Leonardo Gualano

Mario Rui torna in campo dopo due anni: è ufficiale, riparte dagli Emirati Arabi

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L'ex terzino del Napoli si è legato alla Forte Virtus e tornerà in campo dopo due anni di inattività: ripartirà dalla terza divisione.

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La sua ultima esperienza a livello calcistico risaliva al 2024, quando ha risolto il suo contratto a dicembre, ponendo così fine ad un'avventura con il Napoli durata sette anni e scandita dalla conquista di uno storico Scudetto.

A quasi due anni dall'ultima volta che lo si è visto in campo, Mario Rui torna ad indossare gli scarpini da gioco per iniziare una nuova fase della sua carriera.

Il terzino portoghese infatti, ha trovato una squadra dalla quale ripartire negli Emirati Arabi: la Forte Virtus.

  • IL COMUNICATO DELLA FORTE VIRTUS

    La Forte Virtus ha annunciato l'ingaggio di Mario Rui, attraverso un post pubblicato sui propri profili social ufficiali.



    "Cacciatore di trofei. Vincitore dello Scudetto. Ora nel cuore del nostro campionato.

    Benvenuto Mario Rui".

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  • RIPARTE DALLA TERZA DIVISIONE

    Mario Rui si appresta ad iniziare dunque una nuova avventura, la prima lontana dall'Europa, negli Emirati Arabi.

    Non lo farà nel massimo campionato, ma ripartirà invece dalla terza divisione, dove ad allenarlo sarà un'altra vecchia conoscenza del Napoli: l'ex allenatore della Primavera azzurra Andrea Tedesco.


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  • L'ULTIMA PARTITA DUE ANNI FA

    Mario Rui, di fatto, tornerà a calcare i campi da gioco dopo due anni.

    Il terzino 34enne infatti, non gioca una partita ufficiale dal 14 aprile 2024 e più precisamente da un Napoli-Frosinone valido per il trentaduesimo turno di Serie A.

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