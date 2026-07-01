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Marco Palestra: Perché il Chelsea ha soffiato all’Inter il terzino da 55 milioni

Analysis
Chelsea
M. Palestra
Premier League
Inter
Atalanta
Cagliari
Serie A
Storie

Un’altra estate, un altro giovane talento acquistato dal Chelsea. Ma questa volta è diverso: i Blues hanno soffiato all’Inter il 18enne dell’Atalanta Marco Palestra, primo acquisto dell’era Xabi Alonso, per 55 milioni di euro.

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Terzino versatile e aggressivo, eletto “Miglior difensore della Serie A” grazie a una stagione in prestito al Cagliari, il ventunenne sembrava destinato a San Siro, ma il Chelsea ha chiuso l’affare in fretta.

Alonso avrebbe già dato il via libera al trasferimento: il giovane difensore si adatta sia alla difesa a tre sia a quella a quattro, giocando indifferentemente come terzino o ala-difensore su entrambe le fasce.

Ma perché il Chelsea ha investito tanto su un giocatore con poca esperienza in prima squadra? GOAL vi spiega tutto...

  • Marco Palestra AtalantaGetty

    Dove tutto è iniziato

    Nato a Buccinasco, alle porte di Milano, nel marzo 2005, Palestra ha iniziato a cinque anni con l’Assago.

    Quattro anni dopo l’Inter lo ingaggia per l’Accademia, ma lo cede dopo un anno all’Atalanta, che lo segue da vicino e lo tiene con sé.

    È diventato terzino destro quasi per caso: centrocampista sinistro di origine, è stato arretrato in difesa dopo aver convinto come sostituto d’emergenza negli Under 17 nel 2021-22, pur avendo già giocato anche sull’ala. Da allora quella è diventata la sua posizione principale, contribuendo alla sua versatilità.

    Nel 2022-23, a 17 anni, ha collezionato 10 assist con l’Under 19, guadagnandosi la promozione nella neonata Under 23 di Serie C per la stagione 2023-24.

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  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-STURM GRAZAFP

    La grande occasione

    Nel finale di stagione 2022-23 Gasperini lo convoca in Serie A senza però farlo giocare. Esordisce in prima squadra a 18 anni, con sei minuti in Europa League contro il Rakow a dicembre 2023, ma resta nella Under 23.

    Promosso in prima squadra per il 2024-25, ha giocato le prime tre partite di campionato con l’Atalanta, poi è rimasto in panchina fino a un infortunio al bicipite femorale che ha chiuso la sua stagione.

    Il prestito al Cagliari, chiuso a fine estate 2025, si è rivelato un punto di svolta: lì Palestra ha trovato spazio e ha iniziato una rapida ascesa.

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  • Cagliari Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Come va?

    Titolare fin dall’inizio, Palestra si è distinto come terzino offensivo del Cagliari, attirando l’attenzione nonostante la squadra lottasse fino all’ultimo per evitare la retrocessione.

    Ha dimostrato grande versatilità giocando come terzino destro, ala destra e terzino sinistro, totalizzando quattro assist nella stagione 2025-26. A gennaio, contro la Fiorentina, ha fornito l’assist per il gol iniziale con un cross preciso e poi ha chiuso la partita con un colpo di testa, contribuendo alla vittoria per 2-1.

    A marzo ha esordito in Nazionale maggiore negli spareggi Mondiali, subentrando anche nella sfortunata finale contro la Bosnia-Erzegovina.

    Le sue prestazioni, soprattutto in fase offensiva, gli sono valse il premio come Miglior difensore della Serie A alla cerimonia di fine stagione, oltre a suscitare l’interesse dell’Inter e, successivamente, del Chelsea.

  • Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    I punti di forza principali

    Pur essendo innanzitutto un difensore, Palestra è abile con la palla tra i piedi e la sua statura slanciata (6'1") gli permette di coprire rapidamente grandi distanze, rendendolo ideale per il ruolo di terzino.

    Nella scorsa Serie A si è collocato nel 100° percentile per dribbling tentati (3,11), ne ha completati 1,58 ogni 90 minuti e solo Kenan Yildiz, ala della Juventus, ne ha portati a termine più di lui (70). Quando arriva sul fondo, crossa con precisione.

    È inoltre ambidestro, caratteristica che ne aumenta la versatilità e lo rende una risorsa preziosa per il Chelsea, che lo ritiene in grado di ricoprire più ruoli per Alonso, il quale probabilmente adotterà sistemi tattici fluidi.

    In vista del suo trasferimento a Stamford Bridge, il direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi lo ha definito «un giocatore completo: fisico, forza, velocità e dribbling.

    «È anche un ragazzo fantastico che vive per il calcio, ha una bellissima famiglia che lo sostiene. E un ottimo agente. Ha tutte le carte in regola per fare una grande carriera.»

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  • ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    C'è margine di miglioramento

    Come avrete intuito, Palestra, pur essendo terzino, non eccelle in fase difensiva: ha faticato nei duelli aerei e a volte è parso poco concentrato. Dovrà inoltre adattarsi al ritmo fisico del calcio inglese, pur sembrando avere le qualità per riuscirci.

    In fase offensiva dovrà migliorare la freddezza, il tiro e la finalizzazione per diventare un terzino completo, all’altezza di Reece James nel suo periodo migliore.

    A 21 anni è normale che sia ancora grezzo, ma il Chelsea si aspetta miglioramenti, soprattutto in difesa, con il tempo.

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    E adesso?

    Dopo essere stato accostato ad Arsenal e Manchester City, Palestra sembrava destinato all’Inter, club di cui era tifoso da ragazzo. Il Chelsea però ha agito in fretta, superando l’offerta nerazzurra.

    In un segnale dell’influenza di Alonso come nuovo manager, è stato lo spagnolo ad approvare l’operazione: il club ha trattato con l’Atalanta e in 24 ore ha superato l’Inter.

    Il pacchetto da 55 milioni di euro è puro profitto per La Dea, che aveva già deciso di monetizzare il prodotto del vivaio invece di reintegrarlo in squadra dopo il prestito.

    Palestra ora andrà a Stamford Bridge invece di San Siro, e Angelozzi è convinto che riuscirà in Inghilterra: «Ero sicuro che andasse in Premier League, lo hanno seguito e visto che è adatto al campionato inglese. In Italia solo l’Inter poteva prenderlo, ma a un certo punto è stata superata nell’offerta».

    Alla domanda se il giocatore avrà successo, ha aggiunto: «Assolutamente sì. È un campione nel suo ruolo».

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