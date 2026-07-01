Marco Palestra: Perché il Chelsea ha soffiato all’Inter il terzino da 55 milioni

Terzino versatile e aggressivo, eletto “Miglior difensore della Serie A” grazie a una stagione in prestito al Cagliari, il ventunenne sembrava destinato a San Siro, ma il Chelsea ha chiuso l’affare in fretta.
Alonso avrebbe già dato il via libera al trasferimento: il giovane difensore si adatta sia alla difesa a tre sia a quella a quattro, giocando indifferentemente come terzino o ala-difensore su entrambe le fasce.
Ma perché il Chelsea ha investito tanto su un giocatore con poca esperienza in prima squadra? GOAL vi spiega tutto...