Marco Palestra: Perché il Chelsea ha soffiato all’Inter il terzino da 55 milioni

Dopo essere stato accostato ad Arsenal e Manchester City, Palestra sembrava destinato all’Inter, club di cui era tifoso da ragazzo. Il Chelsea però ha agito in fretta, superando l’offerta nerazzurra.

In un segnale dell’influenza di Alonso come nuovo manager, è stato lo spagnolo ad approvare l’operazione: il club ha trattato con l’Atalanta e in 24 ore ha superato l’Inter.

Il pacchetto da 55 milioni di euro è puro profitto per La Dea, che aveva già deciso di monetizzare il prodotto del vivaio invece di reintegrarlo in squadra dopo il prestito.

Palestra ora andrà a Stamford Bridge invece di San Siro, e Angelozzi è convinto che riuscirà in Inghilterra: «Ero sicuro che andasse in Premier League, lo hanno seguito e visto che è adatto al campionato inglese. In Italia solo l’Inter poteva prenderlo, ma a un certo punto è stata superata nell’offerta».

Alla domanda se il giocatore avrà successo, ha aggiunto: «Assolutamente sì. È un campione nel suo ruolo».