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SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Lukaku lascia il ritiro del Belgio: nessun infortunio, la scelta per il Napoli

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Viste le partite amichevoli del Belgio, Lukaku ha preferito lasciare la rappresentativa per concentrarsi sul Napoli in vista della ripresa del campionato.

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Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio dopo essere stato convocato per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico. I tifosi del Napoli non devono però preoccuparsi per un nuovo infortunio, vista la scelta autonoma da parte del capitano della rappresentativa. L'attaccante ha infatti scelto di lasciare il ritiro e tornare in Italia per concentrarsi sul suo club in vista della ripresa del campionato.

Essendo solo partite amichevole e non fondamentali per i Mondiali, il Belgio ha accettato tranquillamente la decisione di Lukaku, che potrà dunque lavorare a Napoli senza rischiare infortuni o sovraccarichi dopo il lungo periodo di stop.

"Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico" ha fatto sapere il club partenopeo in una nota ufficiale. "Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica".

  • DE BRUYNE CONVOCATO

    Lukaku è tornato a Napoli, mentre De Bruyne rimarrà con il Belgio per le due partite contro Stati Uniti e Messico.

    Il centrocampista ex Manchester City è appena tornato in campo dopo un lungo infortunio pari a quello del compagno e connazionale, ma il ct Rudi Garcia ha scelto di convocarlo per testarlo in vista del Mondiale.

    Visto il lungo periodo di stop c'è massima allerta per De Bruyne, che dovrebbe giocare titolare per poter riprendere confidenza con la propria rappresentativa e le idee di Rudi Garcia in vista del Mondiale oramai distante appena due mesi e mezzo.

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  • LA LISTA DI RUDI GARCIA

    Portieri: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt

    Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

    Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

    Attaccanti: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Mika Godts, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard

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  • VERSO NAPOLI-MILAN

    Lukaku è consapevole di quanto la partita post sosta sia fondamentale per la stagione del Napoli: al Maradona arriverà il Milan nel match che definirà la vera inseguitrice dell'Inter in questa primavera.

    La capolista giocherà una difficile partita contro la Roma, ragion per cui Napoli-Milan rappresenta di fatto quella più importante dell'anno: Lukaku vuole essere al massimo per il match del 6 aprile, così da provare a dare una mano al team Conte dopo una stagione assolutamente sfortunata.

  • IL CALENDARIO DEL BELGIO

    Lukaku tornerà in campo con il Belgio direttamente a giugno, contro la Croazia e la Tunisia. Il 2 e il 6 del mese, infatti, sono previste le ultime partite amichevoli prima del Mondiale, che per i Diavoli Rossi comincerà il 15 contro l'Egitto.

    Il Belgio affronterà inoltre la Nuova Zelanda e in teoria l'Iran, considerando quanto la partecipazione di Taremi e compagni sia ancora in dubbio per la guerra in Medio Oriente.

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