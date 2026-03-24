Lukaku lascia il ritiro del Belgio: nessun infortunio, la scelta per il Napoli

Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio dopo essere stato convocato per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico. I tifosi del Napoli non devono però preoccuparsi per un nuovo infortunio, vista la scelta autonoma da parte del capitano della rappresentativa. L'attaccante ha infatti scelto di lasciare il ritiro e tornare in Italia per concentrarsi sul suo club in vista della ripresa del campionato.

Essendo solo partite amichevole e non fondamentali per i Mondiali, il Belgio ha accettato tranquillamente la decisione di Lukaku, che potrà dunque lavorare a Napoli senza rischiare infortuni o sovraccarichi dopo il lungo periodo di stop.

"Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico" ha fatto sapere il club partenopeo in una nota ufficiale. "Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica".