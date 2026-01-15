La complicata esperienza di Mourinho al Benfica: rischia una stagione da ‘zero tituli’

Se per il Benfica è sfumata la doppia possibilità di vincere la Coppa di Lega e la Coppa di Portogallo, non molto meglio le cose stanno andando in campionato.

Le Aquile sono ancora imbattute nel torneo, ma sin qui non sono riuscite a spingersi oltre un terzo posto alle spalle del Porto dominatore (le ha vinte tutte, tranne la sfida pareggiata proprio con il Benfica) e dello Sporting Lisbona campione in carica.

La distanza dalla prima è al limite dell’incolmabile, visto che sono ben dieci i punti di distacco, mentre più vicina è quella seconda piazza, distante tre lunghezze, che assicura quantomeno l’accesso ai preliminari di Champions League.

Un obiettivo minimo che il Benfica non può permettersi di non centrare, ma sin qui è mancata la continuità di risultati necessaria per stare davanti quantomeno ai cugini dello Sporting.