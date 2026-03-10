Infortunio Vergara: quando torna e quante partite salta il centrocampista del Napoli

Appena il tempo di recuperare Anguissa e De Bruyne e il Napoli si ritrova costretto a fare i conti con un nuovo infortunio.
Antonio Conte infatti, nelle prossime settimane non potrà contare su un elemento che sono solo è stato tra i migliori giocatori partenopei negli ultimi mesi quando c’è stata da affrontare un’emergenza senza precedenti, ma ha rappresentato anche una delle più belle sorprese tra quelle proposte da questo campionato di Serie A.
Quali sono le condizioni di Vergara e quando potrà tornare in campo?