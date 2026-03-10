Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Antonio Vergara NapoliGetty Images
Leonardo Gualano

Infortunio Vergara: quando torna e quante partite salta il centrocampista del Napoli

Il Napoli sarà costretto a rinunciare ad Antonio Vergara per diverse settimane: le condizioni del centrocampista azzurro e i possibili tempi di recupero.

Pubblicità

Appena il tempo di recuperare Anguissa e De Bruyne e il Napoli si ritrova costretto a fare i conti con un nuovo infortunio.

Antonio Conte infatti, nelle prossime settimane non potrà contare su un elemento che sono solo è stato tra i migliori giocatori partenopei negli ultimi mesi quando c’è stata da affrontare un’emergenza senza precedenti, ma ha rappresentato anche una delle più belle sorprese tra quelle proposte da questo campionato di Serie A.

Quali sono le condizioni di Vergara e quando potrà tornare in campo?

  • L’INFORTUNIO DI VERGARA

    Antonio Vergara è stato costretto a fermarsi nel corso di Napoli-Torino, sfida valida per il ventottesimo turno di campionato che si è giocata al Diego Armando Maradona lo scorso 6 marzo.

    Il centrocampista azzurro, al termine della prima frazione di gioco, ha lasciato il terreno di gioco zoppicando in maniera vistosa e dopo essersi tolto lo scarpino sinistro.

    Vergara è stato dunque sostituito nel corso dell’intervallo da Frank Anguissa, che ha fatto il suo ritorno in campo dopo circa quattro mesi di stop.

    • Pubblicità

  • LE CONDIZIONI DI VERGARA

    Il Napoli, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha reso noto quali sono le condizioni di Vergara e qual è l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto.

    “Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro.

    Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I TEMPI DI RECUPERO

    Quello occorso ad Antonio Vergara non è un problema di non poco conto e lo costringerà ad alcune settimane di stop.

    Secondo quanto riportato da ‘Sky’, il centrocampista del Napoli sarà costretto a fermarsi per almeno un mese. 

  • QUANTE PARTITE SALTA

    Se tali tempi di recupero dovessero essere confermati, Antonio Vergara salterebbe almeno le prossime tre partite di campionato.

    Il centrocampista tornerebbe a disposizione di Antonio Conte solo dopo la sosta e dunque dopo Napoli-Lecce, Cagliari-Napoli, ma anche Napoli-Milan in programma il prossimo 6 aprile.

    Da capire se sarà a disposizione per la successiva sfida che vedrà i partenopei opposti al Parma il 12 aprile, o se il suo rientro slitterà a Napoli-Lazio, gara valida per il trentatreesimo turno di Serie A che si giocherà al Maradona il 19 aprile. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Lecce crest
Lecce
LEC
0