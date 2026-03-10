Infortunio Vergara: quando torna e quante partite salta il centrocampista del Napoli

Il Napoli, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha reso noto quali sono le condizioni di Vergara e qual è l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto.

“Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”.