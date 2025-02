Infortunio Colpani: quando torna e quante partite salta il giocatore della Fiorentina

La Fiorentina si ritrova costretta a fare i conti con l’infortunio occorso a Colpani: l’entità del problema riportato e quando può rientrare.

La partita con il Como valida per il 25° turno di campionato, ha lasciato in eredità alla Fiorentina non solo una pesante sconfitta interna, ma anche due importanti infortuni con i quali dover fare i conti.

Raffaele Palladino infatti, nelle prossime settimane sarà costretto a rinunciare ad Albert Gudmundsson ed Andrea Colpani.

Il problema occorso all’islandese (“frattura a carico del passaggio sacro-coccige”) è più grave e si tradurrà in un’assenza dai campi da gioco per oltre un mese, ma anche per l’ex Monza il rientro sarà tutt’altro che immediato.