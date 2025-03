Che fine ha fatto Colpani? Le ultime sull'infortunio: "Lesione di Lisfranc"

La Fiorentina ha fornito aggiornamenti in merito alle condizioni di Colpani, Folorunho e Adli: come stanno e quando tornano.

Servirà ancora un po’ di tempo per rivedere in campo Andrea Colpani. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, la Fiorentina ha infatti fornito degli aggiornamenti importanti in merito alle condizioni dell’attaccante esterno classe 1999.

Il calciatore, ricordiamo, ha saltato le ultime due partite di campionato contro Verona e Lecce per un infortunio al piede rimediato lo scorso 16 febbraio contro il Como, un problema che lo terrà lontano dal campo di gioco per un po’.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sull'infortunio di Andrea Colpani: condizioni, tempi di recupero e quante partite salta.