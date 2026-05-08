Il Real Madrid punisce Valverde e Tchouameni: multe pesantissime per i due giocati

“Il Real Madrid C.F. comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato ieri all'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dei nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouameni, entrambi sono comparsi oggi davanti al responsabile delle indagini.

Durante la loro comparizione, i giocatori hanno espresso il loro sincero rammarico per l'accaduto e si sono scusati reciprocamente.

Hanno inoltre espresso le loro scuse al club, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai tifosi, e si sono entrambi resi disponibili al Real Madrid ad accettare qualsiasi sanzione che il club riterrà opportuna.

Date le circostanze, il Real Madrid ha deciso di infliggere una sanzione pecuniaria di cinquecentomila euro a ciascun giocatore, chiudendo così le relative procedure interne”.