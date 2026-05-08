Il Real Madrid punisce Valverde e Tchouameni: multe pesantissime per i due giocati

Una decisione senza precedenti, per far fronte a quello che in molti in Spagna hanno definito "l'episodio più grave mai accaduto nello spogliatoio del Real Madrid".
Il club Blanco ha deciso di usare il pugno di ferro con Valverde e Tchouameni, ovvero i due giocatori che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un caso clamoroso del quale si è parlato in tutto il mondo: una lite furibonda che poi sarebbe sfociata in una rissa.
Nonostante alcuni tentativi di smentita, sia Valverde che Tchouameni si sono, secondo quanto riportato da 'Marca' assunti le loro responsabilità e chiesto scusa per l'accaduto.
Il Real Madrid, dal canto suo, ha comunicato in via ufficiale di aver comminato per entrambi una multa pesantissima da 500mila euro ciascuno.