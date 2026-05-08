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AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID Getty Images
Leonardo Gualano

Il Real Madrid punisce Valverde e Tchouameni: multe pesantissime per i due giocati

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Il Real Madrid ha deciso di chiudere il caso che ha visto protagonisti Valverde e Tchouameni punendo entrambi con multe esemplari.

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Una decisione senza precedenti, per far fronte a quello che in molti in Spagna hanno definito "l'episodio più grave mai accaduto nello spogliatoio del Real Madrid".

Il club Blanco ha deciso di usare il pugno di ferro con Valverde e Tchouameni, ovvero i due giocatori che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un caso clamoroso del quale si è parlato in tutto il mondo: una lite furibonda che poi sarebbe sfociata in una rissa.

Nonostante alcuni tentativi di smentita, sia Valverde che Tchouameni si sono, secondo quanto riportato da 'Marca' assunti le loro responsabilità e chiesto scusa per l'accaduto.

Il Real Madrid, dal canto suo, ha comunicato in via ufficiale di aver comminato per entrambi una multa pesantissima da 500mila euro ciascuno.

  • IL COMUNICATO DEL REAL MADRID

    “Il Real Madrid C.F. comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato ieri all'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dei nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouameni, entrambi sono comparsi oggi davanti al responsabile delle indagini.

    Durante la loro comparizione, i giocatori hanno espresso il loro sincero rammarico per l'accaduto e si sono scusati reciprocamente.

    Hanno inoltre espresso le loro scuse al club, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai tifosi, e si sono entrambi resi disponibili al Real Madrid ad accettare qualsiasi sanzione che il club riterrà opportuna.

    Date le circostanze, il Real Madrid ha deciso di infliggere una sanzione pecuniaria di cinquecentomila euro a ciascun giocatore, chiudendo così le relative procedure interne”.

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  • Tchouameni(C)Getty Images

    I DUE SI SONO RIAPPACIFICATI

    Come riportato da 'AS', la questione va considerata chiusa non solo dal punto di vista del club.

    Valverde e Tchouameni si sono chiariti infatti dopo un lungo colloquio avvenuto nel corso della giornata di venerdì.

    Appianate dunque tutte le tensioni e caso rientrato.

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  • NESSUN PROVVEDIMENTO DAL PUNTO DI VISTA SPORTIVO

    A pochi giorni dal Clasico che potrebbe decidere la liga, il Real Madrid ha deciso dunque di chiudere la vicenda con una doppia pesantissima multa, evitando al contempo che l'accaduto possa avere ripercussioni sportive in un momento così delicato della stagione.

    Valverde e Tchouameni non sono stati sospesi e restano dunque a disposizione di Arbeloa.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VALVERDE SALTA IL CLASICO

    Tchouameni, che ha partecipato normalmente alla sessione di allenamento odierna, sarà regolarmente a disposizione per Barcellona-Real Madrid, sfida valida per il 35° turno di Liga in programma domenica sera.

    Discorso diverso per Valverde che, come noto, durante l'alterco ha sbattuto la testa contro lo spigolo di un tavolo riportando un infortunio alla testa.

    Il centrocampista uruguaiano sarà costretto ad un periodo di riposo che andrà dai dieci giorni alle due settimane.

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