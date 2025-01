Il prossimo club di Neymar: reunion con Lionel Messi all'Inter Miami, ritorno al Santos e tutte le opzioni di trasferimento disponibili per la superstar brasiliana che punta ai Mondiali

L'ex stella del PSG deve prendere una grande decisione sul suo futuro, con Al-Hilal pronto a lasciare partire l'attaccante tormentato dagli infortuni.

"So che questo sarà il mio ultimo Mondiale, la mia ultima possibilità, e farò tutto il possibile per giocare," ha detto Neymar in un'intervista alla CNN all'inizio di questo mese. Il Brasile ha certamente sentito la mancanza dell'ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain nella loro ultima campagna di qualificazione CONMEBOL, scivolando al quinto posto in classifica, sette punti dietro i rivali storici dell'Argentina.

Neymar ha giocato nelle prime quattro partite del Brasile, contribuendo a cinque goal, ma ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro durante una scioccante sconfitta per 2-0 contro l'Uruguay il 17 ottobre 2023, ed è stato portato fuori dal campo in lacrime. Da allora non ha più indossato la celebre maglia verdeoro della sua nazionale.

Al-Hilal ha finalmente riaccolto Neymar in campo nell'ottobre dello scorso anno, ma il suo ritorno è durato solo 42 minuti in due partite, poiché ha subito uno strappo al bicipite femorale dopo essersi allungato troppo nel tentativo di controllare un pallone. Neymar si sta ora avvicinando alla fine del suo recupero da quel particolare infortunio, ma secondo The Athletic, ci sono praticamente zero possibilità che gli venga offerto un rinnovo del contratto dai campioni della Saudi Pro League, che non hanno visto alcun ritorno del loro investimento iniziale di €90 milioni (£77m/$98m).

Neymar lascerà il Medio Oriente quando il suo contratto scadrà quest'estate e, nonostante le persistenti difficoltà fisiche, non mancano potenziali pretendenti in fila per accappararselo. La domanda è: qual è il posto migliore per Neymar per ricostruire la sua forma fisica e ritrovare la sua fiducia al fine di tornare nella squadra brasiliana in vista della Coppa del Mondo 2026? GOAL esamina le sei opzioni di trasferimento disponibili per il 32enne.