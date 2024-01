Il Bayern Monaco si è assicurato la firma di Sacha Boey: “Per me è un sogno che si avvera, un onore arrivare in un club così”.

In un mercato che sin qui ha regalato pochi sussulti, ad investire cifre importanti sono stati soprattutto i club tedeschi.

Se il Lipsia ha infatti versato nelle casse del Napoli qualcosa come 25 milioni di euro per assicurarsi Elmas, ancora superiore è stato l’investimento fatto dal Bayern Monaco per prelevare Sacha Boey dal Galatasaray.

L’esterno francese è infatti da oggi uno dei nuovi protagonisti della Bundesliga. A confermarlo è stato lo stesso club tedesco.