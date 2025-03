DIRETTA: L'esonero di Thiago Motta e l'arrivo di Tudor alla Juventus LIVE! Le ultime e gli aggiornamenti

La Juventus ha ormai deciso di cambiare guida tecnica a stagione in corso: Thiago Motta verrà esonerato, al suo posto Igor Tudor.

Thiago Motta, che proprio nel Genoa si era ricostruito anni fa una carriera da calciatore, non sfiderà il Grifone: la Juventus ha deciso di cambiare allenatore prima della partita in programma nell'ultimo weekend di marzo, al rientro dalla sosta per le nazionali.

Esonero per il tecnico italo-brasiliano, che paga una stagione fin qui deludente: alle precoci eliminazioni da Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana si aggiunge una situazione di classifica che, al momento, vede i bianconeri rischiare anche di rimanere fuori dalla prossima edizione della Champions.

Il sostituto di Thiago Motta è Igor Tudor: la Juventus ha scelto lui per guidare la squadra nell'ultima parte della stagione. Il croato, che a Torino ha già vissuto da calciatore e da vice di Andrea Pirlo, ha superato Roberto Mancini nelle preferenze della dirigenza.

Di seguito le ultime e gli aggiornamenti LIVE di una giornata intensissima e cruciale per tutto l'ambiente juventino.