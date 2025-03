Tudor alla Juventus, ci siamo: dal Verona alla Lazio, com'è andato nelle ultime stagioni e perché ha sempre lasciato dopo un anno

Il croato torna ad allenare qualche mese dopo l'addio ai biancocelesti. Non indolore, come lo erano stati quelli con Hellas e Marsiglia.

Igor Tudor sta per tornare alla Juventus dopo quattro anni circa. Questa volta da allenatore, dopo la stagione (2020/2021) da vice di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Avventura che il croato non ha mai ricordato con troppo piacere.

Nel mezzo, dalla Juve alla Juve, Tudor ha allenato e si è rimesso in gioco altrove. In altre tre squadre, per la precisione, due delle quali italiane: il Verona e la Lazio in Serie A, il Marsiglia in Ligue 1.

In tutti e tre i casi, l'esperienza di quello che può essere considerato un girovago della panchina è durata piuttosto poco. Certamente meno di quanto Tudor, e i rispettivi club che lo avevano messo sotto contratto, avrebbero immaginato.

Tutto è da ricondurre a un carattere forte, forse poco malleabile, e a qualche episodio che in diversi casi ha portato a uno strappo a volte inatteso, a volte burrascoso.