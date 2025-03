Gazzetta dello Sport - Il duro faccia a faccia tra Giuntoli e Thiago Motta: "Mi vergogno di averti scelto"

Il dirigente bianconero avrebbe avuto un confronto acceso nel pranzo di martedì: la decisione di procedere con l'esonero è arrivata solo allora.

Tra Thiago Motta e la Juventus è finita prima, molto prima di quanto tutti si aspettassero: lo stesso allenatore, i tifosi, la dirigenza che su di lui aveva puntato tutto per il post Massimiliano Allegri, tanto da strapparlo al Bologna.

L'esonero, da possibile, si è trasformato in probabile e poi in certo. Sarà Igor Tudor, come noto, a prendere il posto di Motta sulla panchina della Juventus. Il tutto nel contesto di una separazione, quella tra la Juve e il tecnico italo-brasiliano, che proprio come accaduto con Allegri qualche mese fa non ha assunto contorni sereni.

Tutto ruota attorno al pranzo di martedì scorso, due giorni dopo il tremendo ko contro la Fiorentina: è lì che di fatto, come racconta la Gazzetta dello Sport, Giuntoli e la società bianconera avrebbero deciso di tagliare i ponti con Thiago Motta procedendo sulla strada dell'esonero.