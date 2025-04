DIRETTA: Barcellona-Real Madrid LIVE! Risultato e aggiornamenti in tempo reale sulla finale della Coppa del Re

Barcellona e Real Madrid si sfidano a Siviglia nel penultimo Clasico della stagione: in palio c'è la conquista della Coppa del Re 2024/2025.

Di nuovo Barcellona-Real Madrid. Per la terza volta in stagione la squadra di Hansi Flick e quella di Carlo Ancelotti si sfidano: allo stadio de la Cartuja di Siviglia c'è in palio la conquista della Coppa del Re 2024/2025.

Le due grandi di Spagna si sono già affrontate per due volte quest'anno, e in entrambe le occasioni i catalani hanno prevalso di goleada: 4-0 al Bernabeu nella gara d'andata della Liga, 5-2 nella finale della Supercoppa spagnola giocata in Arabia Saudita.

Quello di questa sera non sarà l'ultimo Clasico stagionale, però: il calendario ne proporrà un altro, ovvero quello che si giocherà l'11 maggio a Montjuic e che potrebbe essere decisivo per la conquista della Liga, considerando come proprio Barcellona e Real Madrid siano le uniche due squadre rimaste in corsa per il titolo.

Di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE su Barcellona-Real Madrid, finale della Coppa del Re: dalle formazioni agli eventi salienti della sfida.