Inter diffidati ChampionsGetty Images
Diffidati e squalificati Champions League 2025/2026: la lista di Juventus, Inter, Napoli, Atalanta e il regolamento

Come funziona il conto dei cartellini in Champions League? Chi salta la prossima partita del massimo torneo europeo? Scopriamolo.

In che modo un giocatore viene squalificato in Champions League? Nel 2025/2026 il regolamento per il massimo torneo europeo è il medesimo dello scorso anno, lo stop arriva di fatto al terzo giallo subito.

Significa che la diffida per i giocatori di Juventus, Napoli, Atalanta, Inter e del resto delle squadre impegnate in Champions, scatta alla seconda ammonizione. In seguito al primo stop il calcolo dei cartellini prosegue con quelli dispari, dunque un giocatore viene nuovamente squalificato dopo cinque e in seguito ad essere entrato in diffida con quattro subiti. In seguito la diffida arriva al sesto cartellino giallo e la squalifica al settimo. E così via.

Quanti sono, dunque, i cartellini subiti da Inter, Juventus, Napoli e Atalanta? Chi sono i giocatori a rischio diffida e squalifica?

  • AMMONITI, DIFFIDATI E SQUALIFICATI ATALANTA

    Ammoniti Atalanta in Champions: Ederson, Koussonou, Djimsiti, Bellanova, Bernasconi

    Diffidati Atalanta in Champions: De Roon, Musah

    Squalificati Atalanta in Champions: -

  • AMMONITI, DIFFIDATI E SQUALIFICATI INTER

    Ammoniti Inter in Champions: Barella, Bisseck, De Vrij, Lautaro, Thuram

    Diffidati Inter in Champions: -

    Squalificati Inter in Champions: -

  • AMMONITI, DIFFIDATI E SQUALIFICATI JUVENTUS

    Ammoniti Juventus in Champions: Conceicao, Thuram, Miretti, Kelly, McKennie

    Diffidati Juventus in Champions: Cambiaso, Cabal

    Squalificati Juventus in Champions: -

  • AMMONITI, DIFFIDATI E SQUALIFICATI NAPOLI

    Ammoniti Napoli in Champions: Gutierrez, Politano, Spinazzola, Lang

    Diffidati Napoli in Champions: Rrahmani

    Squalificati Napoli in Champions: -

