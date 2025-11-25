Diffidati e squalificati Champions League 2025/2026: la lista di Juventus, Inter, Napoli, Atalanta e il regolamento

In che modo un giocatore viene squalificato in Champions League? Nel 2025/2026 il regolamento per il massimo torneo europeo è il medesimo dello scorso anno, lo stop arriva di fatto al terzo giallo subito.

Significa che la diffida per i giocatori di Juventus, Napoli, Atalanta, Inter e del resto delle squadre impegnate in Champions, scatta alla seconda ammonizione. In seguito al primo stop il calcolo dei cartellini prosegue con quelli dispari, dunque un giocatore viene nuovamente squalificato dopo cinque e in seguito ad essere entrato in diffida con quattro subiti. In seguito la diffida arriva al sesto cartellino giallo e la squalifica al settimo. E così via.

Quanti sono, dunque, i cartellini subiti da Inter, Juventus, Napoli e Atalanta? Chi sono i giocatori a rischio diffida e squalifica?