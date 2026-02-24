I diffidati dell'Inter contro il Bodo/Glimt: chi potrebbe saltare l'eventuale andata degli ottavi e quando si azzerano i cartellini in Champions League

In Champions League la squalifica scatta alla terza ammonizione, soglia che in seguito si abbassa a qualsiasi cartellino giallo dispari, come stabilito dall'articolo 63.02 del regolamento UEFA.

"Dalla prima giornata della fase a gironi, i giocatori e i dirigenti della squadra sono squalificati per la successiva partita della competizione in questione dopo tre ammonizioni, che non hanno comportato un cartellino rosso, nonché in seguito a qualsiasi successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nona, eccetera)".