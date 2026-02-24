I diffidati dell'Inter contro il Bodo/Glimt: chi potrebbe saltare l'eventuale andata degli ottavi e quando si azzerano i cartellini in Champions League

È arrivata la notte della verità in Europa per l'Inter, chiamata a rimontare lo svantaggio di due reti maturato nella sfida d'andata del playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt.
I nerazzurri dovranno battere i norvegesi con tre reti di scarto per volare agli ottavi di finale, mentre in caso di successo con due goal in più sarebbe necessaria l'appendice dei tempi supplementari.
Ma chi sono i giocatori diffidati dell'Inter, dunque a rischio squalifica per l'eventuale andata del turno successivo?