Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
InterGetty
Vittorio Rotondaro

I diffidati dell'Inter contro il Bodo/Glimt: chi potrebbe saltare l'eventuale andata degli ottavi e quando si azzerano i cartellini in Champions League

La situazione diffidati in casa Inter, impegnata contro il Bodo/Glimt nel ritorno del playoff di Champions League: chi salterebbe l'eventuale andata degli ottavi in caso di ammonizione.

Pubblicità

È arrivata la notte della verità in Europa per l'Inter, chiamata a rimontare lo svantaggio di due reti maturato nella sfida d'andata del playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt.

I nerazzurri dovranno battere i norvegesi con tre reti di scarto per volare agli ottavi di finale, mentre in caso di successo con due goal in più sarebbe necessaria l'appendice dei tempi supplementari.

Ma chi sono i giocatori diffidati dell'Inter, dunque a rischio squalifica per l'eventuale andata del turno successivo?

  • LA POSSIBILE AVVERSARIA DELL'INTER AGLI OTTAVI

    In caso di rimonta completata e qualificazione raggiunta, l'Inter sfiderebbe agli ottavi una tra Manchester City e Sporting.

    L'ufficialità arriverebbe venerdì 27 febbraio, quando avrà luogo il sorteggio che determinerà anche il quadro di quarti e semifinali, senza dimenticare la finalissima col sorteggio della squadra da considerare 'in casa' a Budapest.

    • Pubblicità

  • COME FUNZIONANO LE SQUALIFICHE IN CHAMPIONS LEAGUE: IL REGOLAMENTO

    In Champions League la squalifica scatta alla terza ammonizione, soglia che in seguito si abbassa a qualsiasi cartellino giallo dispari, come stabilito dall'articolo 63.02 del regolamento UEFA.

    "Dalla prima giornata della fase a gironi, i giocatori e i dirigenti della squadra sono squalificati per la successiva partita della competizione in questione dopo tre ammonizioni, che non hanno comportato un cartellino rosso, nonché in seguito a qualsiasi successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nona, eccetera)".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO VENGONO AZZERATI I CARTELLINI IN CHAMPIONS LEAGUE

    Il conto dei cartellini, ripartito dalla League Phase dopo i turni preliminari, verrà azzerato al termine dei quarti di finale.

    "Eccezionalmente - recita l'articolo 64.04 -, tutti i cartellini gialli che portano alla squalifica per somma di ammonizioni scadono al termine degli spareggi, venendo azzerati prima dell’inizio della fase a gironi. Il conteggio riparte da zero:

    • dalla fase a gironi;
    • dalla fine dei quarti di finale.

    Le ammonizioni accumulate sino ai quarti, non vengono quindi conteggiate in semifinale".

    Se però un giocatore viene ammonito in stato di diffida nel ritorno dei quarti, salterà inevitabilmente l'andata delle semifinali.

  • DIFFIDATI INTER: CHI RISCHIA DI SALTARE L'ANDATA DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE

    Sono quattro i giocatori dell'Inter a rischio squalifica per l'eventuale primo atto degli ottavi:

    • Francesco Acerbi;
    • Alessandro Bastoni;
    • Lautaro Martinez;
    • Henrikh Mkhitaryan.

    Tra questi, però, capitan Lautaro non prenderà parte al ritorno del playoff a causa dell'infortunio al polpaccio rimediato nella gara d'andata in Norvegia: tutti gli altri, invece, dovranno fare attenzione a non finire sul taccuino dell'arbitro spagnolo Alejandro Hernandez.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Inter crest
Inter
INT
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
0