FBL-EUR-C1-BODO/GLIMT-INTERAFP
Stefano Silvestri

Cosa succede se Inter-Bodo/Glimt finisce 2-0: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

L'Inter deve rimontare la sconfitta per 3-1 rimediata all'andata in casa del Bodo/Glimt e per questo deve assolutamente giocare la partita perfetta: cosa succederebbe in caso di 2-0 nerazzurro?

Il grande giorno è arrivato. Questa sera l'Inter saprà se la propria avventura in Champions League si concluderà qui oppure se avrà una o più appendici, ovvero la qualificazione quantomeno agli ottavi di finale.

La formazione di Cristian Chivu è stata battuta 3-1 dal Bodo/Glimt nella partita d'andata degli spareggi, giocata mercoledì della scorsa settimana in Norvegia. E ora avrà bisogno della partita perfetta per ribaltare il punteggio e approdare al prossimo turno.

Cosa accadrebbe in caso di 2-0 a favore dell'Inter? A qualificarsi sarebbe la formazione nerazzurra grazie alla regola dei goal in trasferta, la gara di San Siro proseguirebbe con i tempi supplementari oppure con i calci di rigore? Il regolamento.

  • INTER-BODO/GLIMT 2-0, PASSA L'INTER?

    La risposta alla prima domanda è no: con il 2-0 a favore dell'Inter non sarebbero Barella e compagni a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League, estromettendo al contempo il Bodo/Glimt dalla competizione.

    L'Inter dovrà insomma vincere con uno scarto superiore, dai tre goal di scarto in su, per festeggiare la qualificazione al termine del secondo tempo regolamentare.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Perché tutto questo? Perché la regola dei goal in trasferta non è in vigore nella fase a eliminazione diretta della Champions League, così come nelle altre competizioni europee come Europa League e Conference League, ormai da diversi anni. 

    Pur avendo perso per 3-1 all'andata, dunque, all'Inter non sarà sufficiente il 2-0 interno per passare automaticamente. Quel goal di Pio Esposito nel primo tempo di Bodo, in pratica, non varrà doppio nel caso il punteggio complessivo dei 180 minuti sia in perfetta parità.

  • CI SONO I SUPPLEMENTARI O I RIGORI?

    Che cosa accadrà, di conseguenza, nel caso Inter e Bodo/Glimt siano sul punteggio di 2-0 a favore dei nerazzurri al termine del secondo tempo regolamentare? La partita proseguirà con i tempi supplementari.

    La formazione di Chivu e quella di Knutsen si daranno così battaglia per altri 30 minuti, suddivisi nei classici due tempi da 15 ciascuno, per provare a spezzare l'equilibrio prima degli eventuali calci di rigore.

    L'ultima istanza saranno proprio i tiri dal dischetto, con cinque tentativi a testa a disposizione delle due squadre e la possibilità di andare a oltranza nel caso l'equilibrio ancora non si sia rotto.

  • COSA SERVE ALL'INTER PER PASSARE

    L'INTER PASSA SE...

    • Vince con tre o più goal di scarto nei tempi regolamentari
    • Vince con due goal di scarto nei tempi regolamentari e con tre o più goal di scarto dopo i supplementari
    • Vince con due goal di scarto nei tempi regolamentari, con due goal di scarto anche dopo i supplementari e poi si impone ai rigori
Champions League
Inter crest
Inter
INT
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
