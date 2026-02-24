Cosa succede se Inter-Bodo/Glimt finisce 2-0: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

Il grande giorno è arrivato. Questa sera l'Inter saprà se la propria avventura in Champions League si concluderà qui oppure se avrà una o più appendici, ovvero la qualificazione quantomeno agli ottavi di finale.
La formazione di Cristian Chivu è stata battuta 3-1 dal Bodo/Glimt nella partita d'andata degli spareggi, giocata mercoledì della scorsa settimana in Norvegia. E ora avrà bisogno della partita perfetta per ribaltare il punteggio e approdare al prossimo turno.
Cosa accadrebbe in caso di 2-0 a favore dell'Inter? A qualificarsi sarebbe la formazione nerazzurra grazie alla regola dei goal in trasferta, la gara di San Siro proseguirebbe con i tempi supplementari oppure con i calci di rigore? Il regolamento.