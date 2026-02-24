Cosa succede se Inter-Bodo/Glimt finisce 2-0: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

Perché tutto questo? Perché la regola dei goal in trasferta non è in vigore nella fase a eliminazione diretta della Champions League, così come nelle altre competizioni europee come Europa League e Conference League, ormai da diversi anni.

Pur avendo perso per 3-1 all'andata, dunque, all'Inter non sarà sufficiente il 2-0 interno per passare automaticamente. Quel goal di Pio Esposito nel primo tempo di Bodo, in pratica, non varrà doppio nel caso il punteggio complessivo dei 180 minuti sia in perfetta parità.