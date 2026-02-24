Dalla finale di Champions al rischio eliminazione ai playoff: uscire col Bodo sarebbe un fallimento per l'Inter?

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, un giornalista norvegese ha chiesto a Chivu se l’eventuale eliminazione contro il Bodo sarebbe una vergogna per il suo club. “Uscire con il Bodo sarebbe una vergogna? Niente è una vergogna. Noi rispettiamo il Bodo e gli facciamo anche i complimenti per quello che hanno fatto, voi invece non rispettate noi", ha risposto stizzito Chivu che non ha gradito la risata ironica da parte del giornalista norvegese.