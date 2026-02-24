Goal.com
InterGetty Images
Nino Caracciolo

Dalla finale di Champions al rischio eliminazione ai playoff: uscire col Bodo sarebbe un fallimento per l'Inter?

L’Inter al bivio della sua stagione europea: i nerazzurri sono chiamati a ribaltare il ko per 3-1 dell’andata. In caso contrario saluteranno la Champions già agli ottavi di finale.

Se c’è una squadra che può ribaltare questo risultato, è la nostra”. Cristian Chivu non si è nascosto alla vigilia del match più delicato della stagione nerazzurra.

L’allenatore dell’Inter non solo ha mostrato di credere eccome nelle qualità dei suoi uomini, ma allo stesso tempo ha fornito un messaggio chiaro in vista del playoff di ritorno contro il Bodo/Glimt.

Il 3-1dell’andata mette i norvegesi in una posizione di vantaggio, ma l’Inter ha le carte in regole per ribaltare il risultato e qualificarsi agli ottavi.

Ma nel caso in cui le cose non andassero come Chivu si augura, sarebbe giusto parlare di fallimento in campo europeo?

  • CAMMINO DAI DUE VOLTI

    Il cammino dell’Inter in questa Champions League ha avuto due volti. I nerazzurri hanno vinto le prime quattro gare contro Ajax, Slavia Praga, Union SG e Kairat, ma hanno perso contro Atletico, Liverpool e Arsenal – avversari di primo livello – prima di tornare al successo contro il Dortmund nell’ultimo match della fase a girone unico. Un cammino altalenante che ha portato la squadra di Chivu a non centrare l’obiettivo di chiudere tra le prime otto.

  • OBIETTIVO CHIARO

    La delusione per l’epilogo della scorsa Champions League è tanta: il ko per 5-0 contro il PSG è una ferita ancora aperta e in casa nerazzurra tutti hanno come obiettivo quello di provare a rifarsi. L’Inter, finalista perdente nel 2023 (contro il Manchester City) e nel 2025, ha come obiettivo chiaro – e tutte le carte in regola per raggiungerlo – quello di provare ad arrivare fino in fondo alla competizione anche in questa stagione. Uscire dalla Champions così in anticipo, ai playoff, sarebbe una grande delusione.

  • CHIVU: “ELIMINAZIONE NON SAREBBE UNA VERGOGNA”

    Nel corso della conferenza stampa della vigilia, un giornalista norvegese ha chiesto a Chivu se l’eventuale eliminazione contro il Bodo sarebbe una vergogna per il suo club. “Uscire con il Bodo sarebbe una vergogna? Niente è una vergogna. Noi rispettiamo il Bodo e gli facciamo anche i complimenti per quello che hanno fatto, voi invece non rispettate noi", ha risposto stizzito Chivu che non ha gradito la risata ironica da parte del giornalista norvegese.

  • UN FALLIMENTO DA SCONGIURARE

    Il Bodo ormai non può più essere considerato una sorpresa, visto che da anni frequenta i principali palcoscenici europei. Tutti conoscono le insidie legate al campo e all’aspetto climatico: farsi trovare impreparati è solo un demerito. Allo stesso tempo i norvegesi hanno una rosa di buon livello, ma sicuramente meno strutturata rispetto all’Inter. Salutare la Champions League agli ottavi di finale sarebbe una grave debacle per i nerazzurri, finalisti perdenti della passata edizione. Un fallimento in campo europeo che Thuram e compagni dovranno in ogni modo provare a scongiurare. 

