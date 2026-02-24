Dalla finale di Champions al rischio eliminazione ai playoff: uscire col Bodo sarebbe un fallimento per l'Inter?

“Se c’è una squadra che può ribaltare questo risultato, è la nostra”. Cristian Chivu non si è nascosto alla vigilia del match più delicato della stagione nerazzurra.
L’allenatore dell’Inter non solo ha mostrato di credere eccome nelle qualità dei suoi uomini, ma allo stesso tempo ha fornito un messaggio chiaro in vista del playoff di ritorno contro il Bodo/Glimt.
Il 3-1dell’andata mette i norvegesi in una posizione di vantaggio, ma l’Inter ha le carte in regole per ribaltare il risultato e qualificarsi agli ottavi.
Ma nel caso in cui le cose non andassero come Chivu si augura, sarebbe giusto parlare di fallimento in campo europeo?