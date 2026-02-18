Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Inter BodoGetty Images
Francesco Schirru

Cosa serve all'Inter per eliminare il Bodo/Glimt? I risultati per qualificarsi agli ottavi di Champions

Con il risultato di Bodo-Inter, come si qualifica il team di Chivu? Tutte le combinazioni per il passaggio del turno in Champions League.

Pubblicità

Dopo Atalanta e Juventus, è caduta anche l'Inter. 

La squadra di Chivu è stata sconfitta per 3-1 dal Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions e dovrà ribaltare il risultato in casa, a San Siro, per accedere al turno successivo del massimo torneo europeo. Un compito ovviamente non impossibile, ma i nerazzurri hannoa vuto modo di rendersi conto di quando il team norvegese non sia da sottovalutare.

Il Bodo è decisamente più temibile in casa per diversi fattori, ma ha dimostrato che il suo valore è notevole anche fuori dalla Norvegia. Ora, San Siro: l'Inter dovrà segnare. E segnare.

  • L'INTER SI QUALIFICA SE...

    Con il risultato di 3-1 maturato in Norvegia l'Inter si qualifica agli ottavi di Champions se batte la squadra norvegese con tre o più goal di scarto, a San Siro.

    L'Inter può anche supererare il Bodo Glimt con due reti di scarto (tra tempi regolamentari e supplementari), a patto però di vincere successivamente ai calci di rigore.

    Come Atalanta e Juventus, dunque, l'Inter dovrà rimontare il risultato dell'andata per poter qualificarsi agli ottavi e non dove salutare la Champions League al termine dei playoff di fine febbraio 2026.

    • Pubblicità

  • 3-1 E 4-2 PER L'INTER

    Un successo casalingo con due reti di scarto, sia con il 3-1 dell'andata, sia con un 4-2, 5-3 e via dicendo, porterebbe la partita tra Inter e Bodo Glimt ai tempi supplementari.

    In caso di stesso risultato dopo i supplementari, ovvero una vittoria dell'Inter con due goal di scarto come all'andata, l'accesso agli ottavi di Champions League verrebbe deciso tramite la lotteria dei rigori.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SUPPLEMENTARI E RIGORI

    I goal in trasferta non valgono più doppio da diversi anni, per questo in caso dello stesso numero di reti per le due squadre (Inter-Bodo 4-2 ad esempio, con cinque goal a testa tra andata e ritorno) si andrà sempre ai supplementari e in caso di mantenimento dello stesso, ai rigori.

  • ALCUNI RISULTATI PER L'INTER

    3-1 per l'Inter (supplementari ed eventualmente rigori)

    4-2 per l'Inter (supplementari ed eventualmente rigori)

    5-3 per l'Inter (supplementari ed eventualmente rigori)

    3-0 per l'Inter (ottavi)

    4-1 per l'Inter (ottavi)

    4-0 per l'Inter (ottavi)

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Inter crest
Inter
INT
Champions League
Inter crest
Inter
INT
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
0