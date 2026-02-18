Cosa serve all'Inter per eliminare il Bodo/Glimt? I risultati per qualificarsi agli ottavi di Champions

Dopo Atalanta e Juventus, è caduta anche l'Inter.

La squadra di Chivu è stata sconfitta per 3-1 dal Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions e dovrà ribaltare il risultato in casa, a San Siro, per accedere al turno successivo del massimo torneo europeo. Un compito ovviamente non impossibile, ma i nerazzurri hannoa vuto modo di rendersi conto di quando il team norvegese non sia da sottovalutare.

Il Bodo è decisamente più temibile in casa per diversi fattori, ma ha dimostrato che il suo valore è notevole anche fuori dalla Norvegia. Ora, San Siro: l'Inter dovrà segnare. E segnare.