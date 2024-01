Come sta andando l'avventura in Arabia di Merih Demiral, difensore centrale ex Atalanta, Juventus e Sassuolo finito nel mirino del Milan.

In Italia lo avevamo salutato lo scorso agosto dopo una stagione positiva con la maglia dell'Atalanta. Oggi Merih Demiral è un difensore dell'Al-Ahli, club arabo che solo pochi mesi fa ha strappato il giocatore alla Dea con un assegno da 20 milioni di euro. Il centrale turco, come tanti altri colleghi, dall'Europa è volato negli Emirati Arabi, dove però fino ad oggi non ha brillato. L'articolo prosegue qui sotto Demiral con l'Al-Ahli ha un contratto fino al 30 giugno 2026 a 13 milioni di euro a stagione. Cifre impensabili per la Serie A, dove però il Milan studia il possibile colpo.