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De Zerbi è stato definito un "vero stron*o": Marsch non ha gradito il trattamento di Kone
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Marsch non usa mezzi termini
Intervenendo al podcast «Call It What You Want» su CBS Sports Golazo America, Marsch ha parlato chiaramente dei metodi di allenamento di De Zerbi. Ha elogiato i recenti progressi di Kone in Serie A con il Sassuolo, ma ha criticato il modo in cui l’attuale allenatore del Tottenham ha gestito il giovane talento in Ligue 1.
“Quando ho preso la squadra, Ismael era grezzo ma talentuoso”, ha detto Marsch nel podcast. “Da allora gli ho parlato di disciplina e concentrazione: dalla dieta al sonno, dall’allenamento alla presenza quotidiana, dal gioco all’intelligenza complessiva. Andare in Italia e giocare per una neopromossa, affrontando un campionato così organizzato, gli ha dato un ruolo cruciale e un anno fantastico”.
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Gli sviluppi sul caso Marsiglia
Secondo quanto riferito, la tensione tra Kone e De Zerbi è esplosa durante un allenamento a Marsiglia. Il centrocampista non avrebbe seguito alcune indicazioni tattiche, e De Zerbi lo avrebbe umiliato davanti ai compagni, ordinandogli di lasciare il campo e di "chiamare il tuo agente" per cercarsi un’altra squadra, poiché non lo avrebbe più fatto giocare.
Marsch ha sottolineato che questo periodo è stato un grande ostacolo per il 23enne, affermando: “Insomma, sarebbe facile dire che Ismael è il numero uno. Non solo per ciò che ho fatto con lui o ciò che la nazionale ha fatto, ma anche per ciò che ha ottenuto nella sua carriera e per i passi avanti nonostante le difficoltà".
"Non è stato facile con De Zerbi e il Marsiglia. De Zerbi si è comportato da vero str*nzo, ma lui è rimasto forte. Non ha mai dubitato di sé. Ha cambiato squadra e ora sta sbocciando. De Zerbi si è comportato da vero stronzo con lui".
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Sorte contrastante in Italia e in Inghilterra
Da quando ha lasciato il difficile ambiente di Marsiglia, Kone si è ricostruito una reputazione in Italia. Arrivato al Sassuolo prima in prestito e poi a titolo definitivo per 10 milioni di euro, il nazionale canadese è diventato un pilastro della squadra, con sei gol in 32 presenze quest’anno. Marsch vede in questa rinascita la prova della sua forza mentale di fronte all’ostilità di De Zerbi.
De Zerbi, invece, vive un momento difficile in Premier League. Alla guida del Tottenham, l’allenatore italiano fatica a trovare continuità e cerca di tenere gli Spurs lontani dalla zona retrocessione.
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Una stella nascente per il Canada
Kone è maturato sotto la guida di Marsch, lasciando l'etichetta di giocatore "grezzo" e diventando un titolare della nazionale canadese. Le sue prestazioni costanti in Serie A con il Sassuolo, oggi 10° in classifica, rispondono alle difficoltà avute con De Zerbi.
Mentre continua a dare il meglio di sé in Italia, il centrocampista si prepara per i Mondiali di calcio di questa estate in Canada, Messico e Stati Uniti, dove guiderà la sua nazionale nel Gruppo B contro Bosnia-Erzegovina, Qatar e Svizzera.
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