De Zerbi è stato definito un "vero stron*o": Marsch non ha gradito il trattamento di Kone

Secondo quanto riferito, la tensione tra Kone e De Zerbi è esplosa durante un allenamento a Marsiglia. Il centrocampista non avrebbe seguito alcune indicazioni tattiche, e De Zerbi lo avrebbe umiliato davanti ai compagni, ordinandogli di lasciare il campo e di "chiamare il tuo agente" per cercarsi un’altra squadra, poiché non lo avrebbe più fatto giocare.

Marsch ha sottolineato che questo periodo è stato un grande ostacolo per il 23enne, affermando: “Insomma, sarebbe facile dire che Ismael è il numero uno. Non solo per ciò che ho fatto con lui o ciò che la nazionale ha fatto, ma anche per ciò che ha ottenuto nella sua carriera e per i passi avanti nonostante le difficoltà".

"Non è stato facile con De Zerbi e il Marsiglia. De Zerbi si è comportato da vero str*nzo, ma lui è rimasto forte. Non ha mai dubitato di sé. Ha cambiato squadra e ora sta sbocciando. De Zerbi si è comportato da vero stronzo con lui".