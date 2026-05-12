Chi giocherà la Conference? Dalla Juventus al Bologna, passando per il Milan: questione aperta

Dopo quattro partecipazione consecutive della Fiorentina, la Conference vedrà presente una nuova squadra italiana. I viola sono stati sconfitti due volte in finale, fermati in semifinale e dunque nei quarti del torneo, nell'attuale annata che si concluderà con la finalissima tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Il 'terzo' torneo europeo, creato pochi anni fa, prevede che le squadre qualificate approdino ai playoff e non direttamente alla fase campionato, ragion per cui l'italiana che vi approderà dovrà affrontare due gare di andata e ritorno per qualificarsi effettivametne al girone.

Quale? A 270 minuti dal termine la questione è apertissima, considerando la finale di Coppa Italia e le due partite di Serie A. Mercoledì si avrà una primissima indicazione di chi potrà giocare la Conference, considerando quanto per diverse squadre sia fondamentale il match tra Lazio e Inter, non solo per la finalista biancoceleste.

A seconda del risultato della Lazio si potrebbe aprire un nuovo scenario che eventualmente catapulterebbe in Conference, e non in Europa League o in Champions, anche una squadra 'insospettabile'.