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Boga Milan JuventusGetty Images
Francesco Schirru

Chi giocherà la Conference? Dalla Juventus al Bologna, passando per il Milan: questione aperta

Coppa Italia
Juventus
Lazio vs Inter
Lazio
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Roma vs Lazio
Roma
Serie A
Juventus vs Fiorentina
Fiorentina
Pisa vs Napoli
Pisa
Napoli
Genoa vs Milan
Genoa
Milan

Tre partite per decidere chi parteciperà ai preliminari di Conference League dopo i quattro anni consecutivi della Fiorentina: la finale di Coppa Italia come primo passaggio essenziale.

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Dopo quattro partecipazione consecutive della Fiorentina, la Conference vedrà presente una nuova squadra italiana. I viola sono stati sconfitti due volte in finale, fermati in semifinale e dunque nei quarti del torneo, nell'attuale annata che si concluderà con la finalissima tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Il 'terzo' torneo europeo, creato pochi anni fa, prevede che le squadre qualificate approdino ai playoff e non direttamente alla fase campionato, ragion per cui l'italiana che vi approderà dovrà affrontare due gare di andata e ritorno per qualificarsi effettivametne al girone.

Quale? A 270 minuti dal termine la questione è apertissima, considerando la finale di Coppa Italia e le due partite di Serie A. Mercoledì si avrà una primissima indicazione di chi potrà giocare la Conference, considerando quanto per diverse squadre sia fondamentale il match tra Lazio e Inter, non solo per la finalista biancoceleste.

A seconda del risultato della Lazio si potrebbe aprire un nuovo scenario che eventualmente catapulterebbe in Conference, e non in Europa League o in Champions, anche una squadra 'insospettabile'.

  • LA VITTORIA DELLA LAZIO IN FINALE

    Qualora la Lazio riesca a superare l'Inter in finale, facendo sua la Coppa Italia, otterebbe la qualificazione al girone di Europa League, come da regolamento.

    A quel punto l'unica altra partecipante alla prossima Europa League sarebbe la quinta in classifica, mentre la sesta giocherebbe la Conference. Per il settimo posto, invece, non ci sarebbe alcuna qualificazione continentale.

    Inutile dire che una vittoria della Lazio scontenterebbe Atalanta e Bologna, in lotta per il settimo posto che varrebbe la Conference, ma anche Napoli, Milan, Juventus, Como e Roma, che nelle ultime due partite di campionato lotteranno per un posto in Champions.

    Considerando la distanza minima tra le cinque squadre, una di loro arriverà sesta, costretta a giocare i preliminari di Conference e non il girone di Europa League. A 180 minuti dal termine Como, Roma, Juventus, Milan e persino Napoli possono ancora arrivare al sesto posto.

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  • LA SCONFITTA DELLA LAZIO IN FINALE

    Una sconfitta della Lazio in finale permetterebbe di sbloccare il settimo posto, che porterebbe così ai preliminari di Conference League.

    Da questo punto di vista l'Atalanta è l'assoluta favorita per la settima piazza visto il +6 sul Bologna, unica altra contendente, ma nel prossimo turno di campionato è previsto proprio lo scontro diretto che potrebbe riportare i rossoblù a -3 e magari essere in vantaggio qualora le due squadre dovessero arrivare a pari punti nell'ultimo turno di campionato.

    La Lazio può giocare in Europa solamente vincendo la Coppa Italia e qualificandosi all'Europa League, mentre al contrario non può arrivare settima e approdare alla Conference qualora perdesse la finale contro l'Inter.

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  • IL QUADRO DELLA CONFERENCE

    La Lazio vince la Coppa Italia:

    - In Conference una tra Napoli, Juventus, Roma, Milan e Como

    La Lazio perde la Coppa Italia:

    - In Conference una tra Bologna e Atalanta

  • IN CAMPO AD AGOSTO

    Il 3 agosto, a due settimane dalla conclusione del Mondiale, le squadre qualificate al playoff di Conference conosceranno il proprio destino.

    In tale data, infatti, è previsto il sorteggio degli spareggi per entrare nel girone di Conference, con le due gare di scena il 20 e il 27 agosto.

    Il girone di Conference e le sei gare al suo interno si giocheranno tra ottobre e dicembre.

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