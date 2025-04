Chi è Thiago Almada, il trequartista che "vorrebbe" andare al Napoli: ha vinto il Mondiale con l'Argentina, ora gioca nel Lione

Il fantasista era stato già vicino al Napoli, è arrivato in Europa quest'anno. Messi lo ha elogiato: "Non ha paura di niente".

Nonostante la giovane età, Thiago Almada di esperienze ne ha già fatte diverse, da varie parti del mondo e in contesti ben differenti.

Il classe 2001 però non vuole certo fermarsi e anzi, spera un giorno di giocare anche in Italia: non ovunque però ma in particolare al Napoli, come svelato dal ‘Pocho’ Lavezzi che ha raccontato un simpatico siparietto con Almada.

Già protagonista con la Nazionale, con cui ha conquistato la Coppa del Mondo nel 2022, Thiago Almada sta disputando la sua prima stagione in Europa, in Francia, al Lione. Non è certo un nome nuovo per il Napoli visto che in passato il club di Aurelio De Laurentiis aveva pensato concretamente di acquistarlo, quando ancora giocava oltreoceano. Ecco chi è Thiago Almada, la carriera tra Sudamerica, Stati Uniti e adesso Europa.