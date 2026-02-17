GOAL
Champions League: risultati e marcatori delle gare di andata dei playoff
Pubblicità
GALATASARAY-JUVENTUS 5-2
Marcatori: 15' Sara (G), 16', 32' Koopmeiners (J), 49', 75' Lang (G), 60' Sanchez (G), 86' Boey (G)
BENFICA-REAL MADRID 0-1
Marcatori: 50' Vinicius Junior
- PubblicitàPubblicità
BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA 2-0
Marcatori: 3' Guirassy, 42' Beier
MONACO-PSG 2-3
Marcatori: 1', 18' Balogun (M), 29', 67' Doué (P), 41' Hakimi (P)
- PubblicitàPubblicità
QARABAG-NEWCASTLE
Mercoledì 18 febbraio, ore 18.45
BODO/GLIMT-INTER
Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00
- PubblicitàPubblicità
CLUB BRUGGE-ATLETICO MADRID
Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00
OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN
Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità