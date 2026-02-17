Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Vinicius DoueGOAL
GOAL

Champions League: risultati e marcatori delle gare di andata dei playoff

Sconfitte per Atalanta e Juventus, il PSG supera in rimonta il Monaco nel derby francese. Vinicius trascina il Real Madrid sul campo del Benfica.

Pubblicità

  • GALATASARAY-JUVENTUS 5-2

    Marcatori: 15' Sara (G), 16', 32' Koopmeiners (J), 49', 75' Lang (G), 60' Sanchez (G), 86' Boey (G)

    • Pubblicità

  • BENFICA-REAL MADRID 0-1

    Marcatori: 50' Vinicius Junior

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA 2-0

    Marcatori: 3' Guirassy, 42' Beier

  • MONACO-PSG 2-3

    Marcatori: 1', 18' Balogun (M), 29', 67' Doué (P), 41' Hakimi (P)

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QARABAG-NEWCASTLE

    Mercoledì 18 febbraio, ore 18.45

  • BODO/GLIMT-INTER

    Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CLUB BRUGGE-ATLETICO MADRID

    Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00

  • OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN

    Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00

  • Pubblicità
    Pubblicità
0