Ceferin difende Gravina e rilancia: "Non ha colpe, per la FIGC sarebbe una perdita importante"

Il terremoto che sta interessando il vertice federale in Italia non sta passando inosservato.
Le dimissioni, sempre più probabili, di Gabriele Gravina sono al centro dell'attenzione in queste ore infuocate: attesa per chi capire chi sarà il suo sostituto, chiamato a risollevare le sorti di un movimento caduto sempre più in basso.
Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Aleksander Ceferin si è esposto proprio su questo tema prendendo le difese di Gravina, suo attuale vicepresidente in seno alla UEFA.