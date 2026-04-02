Gravina si è dimesso: da Abete a Malagò, chi può sostituirlo alla guida della FIGC

Come reso noto dal 'Corriere della Sera', le due opzioni al momento più 'calde' sono rappresentate da Giancarlo Abete e Giovanni Malagò.

Il primo ha già ricoperto questo incarico dal 2007 al 2014, per poi rassegnare le dimissioni in seguito all'eliminazione prematura dell'Italia ai Mondiali disputati in Brasile. Potrebbe assumere la carica in veste di traghettatore, senza però escludere l'ipotesi di una conferma a lungo termine.

Malagò è invece un 'disoccupato' di lusso, probabilmente il nome più ambito in questo momento: ex presidente del CONI, è reduce dal successo ottenuto con le ultime Olimpiadi invernali, in qualità di presidente della Fondazione dei Giochi Olimpici di Milano e Cortina. È pero inviso alla politica e servirà dunque un accordo tra le parti per portare avanti la candidatura.