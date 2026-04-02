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Abete MalagòGOAL
Vittorio Rotondaro

Gravina si è dimesso: da Abete a Malagò, chi può sostituirlo alla guida della FIGC

Serie A
Italia

Ribaltone al vertice della FIGC: Gravina ha rassegnato le dimissioni e per l'incarico di presidente sono in lizza, tra gli altri, Abete, Malagò e Marani.

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Giornata e importante per il presente e il futuro del calcio italiano: per la giornata di oggi è stato convocato un Consiglio Federale in cui, Gabriele Gravina ha annucniato le dimissioni da presidente della FIGC.

Un passo necessario, che farà scattare il periodo di 90 giorni entro cui le varie componenti federali saranno chiamate a eleggere un nuovo presidente in sostituzione dell'ex patron del Castel di Sangro.

Ma chi potrà prendere il posto di Gravina al timone della FIGC? Tutti i nomi in ballo, tra dirigenti navigati ed ex calciatori.

  • TESTA A TESTA ABETE-MALAGÒ

    Come reso noto dal 'Corriere della Sera', le due opzioni al momento più 'calde' sono rappresentate da Giancarlo Abete e Giovanni Malagò.

    Il primo ha già ricoperto questo incarico dal 2007 al 2014, per poi rassegnare le dimissioni in seguito all'eliminazione prematura dell'Italia ai Mondiali disputati in Brasile. Potrebbe assumere la carica in veste di traghettatore, senza però escludere l'ipotesi di una conferma a lungo termine.

    Malagò è invece un 'disoccupato' di lusso, probabilmente il nome più ambito in questo momento: ex presidente del CONI, è reduce dal successo ottenuto con le ultime Olimpiadi invernali, in qualità di presidente della Fondazione dei Giochi Olimpici di Milano e Cortina. È pero inviso alla politica e servirà dunque un accordo tra le parti per portare avanti la candidatura.

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  • IN CORSA ANCHE MARANI

    Tra i profili da non scartare c'è anche quello di Matteo Marani, molto apprezzato per il lavoro svolto in Lega Pro di cui ricopre la carica di presidente.

    In questo caso, però, sarebbe lo stesso Marani a non voler compiere il passo più lungo della gamba: secondo il 'Corriere dello Sport', il diretto interessato preferirebbe concentrarsi sull'agenda attuale che lo vede in costante contatto con i club di Serie C.

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  • IPOTESI ALBERTINI

    L'opzione che troverebbe d'accordo il mondo dei calciatori è invece Demetrio Albertini, ex centrocampista di Milan, Barcellona e Lazio.

    Già vicepresidente della FIGC, Albertini si candidò nel 2014 perdendo la corsa contro Carlo Tavecchio, nonostante il sostegno di alcune tra le più importanti componenti (AIC su tutti) del mondo del calcio.

  • GLI ALTRI NOMI

    Il 'Corriere dello Sport' cita anche altri nomi che potrebbero fare al caso della FIGC: in primis Giuseppe Marotta, per il quale però i tempi potrebbero essere troppo stretti alla luce del ruolo di presidente dell'Inter.

    Non avrebbe questi problemi invece Adriano Galliani, ufficialmente senza incarichi dopo il termine dell'esperienza al Monza.

    Lato ex calciatori, sono vive le suggestioni che portano ad Alessandro Del Piero, Paolo Maldini e Alessandro Costacurta.

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