Gravina si è dimesso: da Abete a Malagò, chi può sostituirlo alla guida della FIGC

Giornata e importante per il presente e il futuro del calcio italiano: per la giornata di oggi è stato convocato un Consiglio Federale in cui, Gabriele Gravina ha annucniato le dimissioni da presidente della FIGC.
Un passo necessario, che farà scattare il periodo di 90 giorni entro cui le varie componenti federali saranno chiamate a eleggere un nuovo presidente in sostituzione dell'ex patron del Castel di Sangro.
Ma chi potrà prendere il posto di Gravina al timone della FIGC? Tutti i nomi in ballo, tra dirigenti navigati ed ex calciatori.