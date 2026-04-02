Ribaltone alla FIGC: Gravina pronto a rassegnare le dimissioni

Ribaltone totale. E immaginarla diversamente appariva difficile.
La terza amarezza Mondiale pesa come un macigno, più di quelle precedenti: lo scossone dunque risulta inevitabile, sia sul campo che dietro alla scrivania.
Gattuso ha deciso di lasciare la panchina dell'Italia, Gabriele Gravina - secondo Sky - si accinge a dimettersi da presidente della FIGC.
Una decisione caldeggiata da molti, tifosi e piani alti del Paese, ma fin qui mai maturata: cosa che invece dovrebbe concretizzarsi in giornata.