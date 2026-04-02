Ribaltone alla FIGC: Gravina pronto a rassegnare le dimissioni

Il profilo in pole fino a ieri era quello di Giovanni Malagò, ex massimo dirigente del CONI, ma nelle ultime ore prende quota l'opzione Giancarlo Abete: è il numero uno della Lega Dilettanti ed ha già ricoperto l'incarico di presidente della FIGC, per cui si tratterebbe di un ritorno. Nelle vesti di traghettatore fino alle elezioni di luglio o in via permanente, questo lo si scoprirebbe con le dimissioni di Gravina e nel caso in cui la scelta ricadesse su di lui.

Infine Matteo Marani, giornalista piazzato al timone della Lega Pro, subito dietro ai colleghi più veterani.

Questo il lotto dei nomi in prima linea, ma c'è da attendere la riunione odierna: Gravina al bivio, poi ci si muoverà di conseguenza.