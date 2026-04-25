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Francesco Schirru

Catanzaro qualificato ai preliminari playoff: a maggio l'avversaria, diverse possibilità per la gara unica

Serie B
Catanzaro vs Spezia
Catanzaro
Spezia

Maggio 2026 essenziale per il Catanzaro, che in pochi giorni conoscerà la sfidante dei playoff e giocherà il match per poter passare il turno e continuare a sognare la promozione in Serie A.

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Terzo e quarto posto sono oramai inaccessibili, ma il Catanzaro ha ottenuto un matematico quinto posto in Serie B che gli permetterà di giocare il preliminare playoff, previsto in gara unica, nel proprio stadio.

Già nella 35esima giornata prevista sabato 25 Aprile, Anniversario della liberazione, il Catanzaro si è liberato dalla paura di giocare i playoff fuori casa: battendo lo Spezia 4-2 è arrivato aritmeticamente il quinto posto finale, che permetterà a Iemmello e compagni di giocare al Ceravolo contro una squadra ancora da definire.

Nella primissima parte di maggio si concluderà il campionato di Serie B, che principalmente porterà i calabresi a prepararsi in vista dei playoff, magari cercando di risparmiare i giocatori fondamentali in vista della partita in gara unica che porterà eventualmente alle semifinali, previste in match di andata e ritorno, ed eventuale alla finalissima (anch'essa doppia) per sognare il ritorno in Serie A dopo svariati decenni.

  • L'AVVERSARIA DEI PLAYOFF

    Detto di un quinto posto sempre certo e la possibilità di giocare al Ceravolo il prossimo 12 maggio, il Catanzaro aspetta la squadra che si classificherà all'ottavo posto.

    L'attesa dovrebbe terminare direttamente nel weekend 9-10 maggio, ovvero quando andrà in scena il 38esimo turno.

    Le possibilità sono del resto ancora molteplici, con il team calabrese che affronterà probabilmente una tra Avellino, Cesena e Carrarese, nonostante non siano ancora fuori dal discorso neanche le varie Sudtirol, Mantova, Padova e Sampdoria.

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  • GLI ULTIMI PLAYOFF

    Tornato in Serie B dopo oltre trent'anni, il Catanzaro ha giocato i playoff sia nel 2024 che nel 2025, dimostrando di avere una voglia matta di rivedere la luce della Serie A, massima serie in cui non milita oramai dal 1983.

    Nelle ultime due stagioni, le prime dopo la promozione in B tanto attesa, il Catanzaro si è fermato in semifinale senza avere la possibilità di confrontarsi con la massima serie.

    La squadra attualmente guidata da Alberto Aquilani spera di superare quest'ultimo scoglio e vivere due giornate di fuoco in grado di riportarla in A 43 anni dopo.

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