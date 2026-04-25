Catanzaro qualificato ai preliminari playoff: a maggio l'avversaria, diverse possibilità per la gara unica

Terzo e quarto posto sono oramai inaccessibili, ma il Catanzaro ha ottenuto un matematico quinto posto in Serie B che gli permetterà di giocare il preliminare playoff, previsto in gara unica, nel proprio stadio.

Già nella 35esima giornata prevista sabato 25 Aprile, Anniversario della liberazione, il Catanzaro si è liberato dalla paura di giocare i playoff fuori casa: battendo lo Spezia 4-2 è arrivato aritmeticamente il quinto posto finale, che permetterà a Iemmello e compagni di giocare al Ceravolo contro una squadra ancora da definire.

Nella primissima parte di maggio si concluderà il campionato di Serie B, che principalmente porterà i calabresi a prepararsi in vista dei playoff, magari cercando di risparmiare i giocatori fondamentali in vista della partita in gara unica che porterà eventualmente alle semifinali, previste in match di andata e ritorno, ed eventuale alla finalissima (anch'essa doppia) per sognare il ritorno in Serie A dopo svariati decenni.