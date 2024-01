Carlos Alcaraz numero 26 della Juventus, chi lo ha indossato prima di lui? Riesumato dopo anni

L'argentino ha scelto il numero 26 come già fatto in Argentina e in Premier League. I tifosi bianconeri lo ricordano principalmente per Lichtsteiner.

Carlos Alcaraz è ufficialmente il nuovo numero 26 della Juventus. Il centrocampista argentino, arrivato in prestito con diritto di riscatto il 31 gennaio, ha infatti scelto tale casacca per il suo periodo bianconero, che potrebbe prolungarsi anche oltre il 30 giugno in caso di acquisto definitivo.

Una scelta che Alcaraz si porta dietro sin dagli anni argentini, ripetuta anche nel primo anno al Southampton. Per il giovane argentino il 26 ha significato grandi soddisfazioni in patria ed in Inghilterra e per questo motivo ha deciso di confermarlo anche in Italia, anche considerando i principali numeri già presi.

In generale Alcaraz non ha in realtà mai indossato numeri principali, considerando come ai tempi del Racing questi fossero presi dai giocatori più esperti. Così il classe 2002 ha deciso di continuare su questa strada, al massimo vestendo il 22 come numero più basso in Argentina e in Inghilterra.