Carlos Alcaraz alla Juventus, quanto è costato? In caso di riscatto sarà record bianconero per i centrocampisti

Rinforzo a centrocampo per la Juventus, che porta in bianconero Carlos Alcaraz. 4 milioni di euro per il prestito, in attesa del possibile riscatto.

Carlos Alcaraz si unisce alla Juventus per la stagione 2023/2024. Un colpo improvviso per la squadra bianconera, che avrà il giovane argentino alle dipendenze di Allegri per il resto dell'annata.

Sì del Southampton e trasferimento in bianconero per Alcaraz, arma in più per una Juventus a caccia dello Scudetto dopo diversi anni lontano dal primo posto. Affare in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe confermare il centrocampista (che può giocare anche come punta, esterno di difesa e nelle più svariate posizioni) in caso di pagamento estivo.

Attualmente la Juventus paga Alcaraz 4 milioni di euro, per il solo prestito, mentre in caso di riscatto la cifra sarà di fatto dieci volte più importante.