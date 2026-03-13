Backstage - Allo Spezia sulle orme di Pio Esposito: Christian Comotto cresce (benissimo) in B

Talento dal futuro. Christian Comotto è, già da qualche anno, uno dei nomi più chiacchierati del calcio giovanile italiano.
Centrocampista di grande qualità, che a soli 17 sta diventando grande in Serie B con la maglia dello Spezia. Club che, sulla linea verde, ha fondato questa stagione, ripartendo dai giovani dopo la finale playoff persa con la Cremonese.
Il giovanissimo figlio d’arte è stato ancora una volta fra i migliori dell’ultimo weekend, splendendo nella clamorosa rimonta che la squadra di Roberto Donadoni ha portato a termine contro il Monza.