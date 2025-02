Atalanta-Bologna 0-1, pagelle e tabellino: Castro entra e la decide, i rossoblù volano in semifinale di Coppa Italia

Il Bologna vola in semifinale di Coppa Italia espugnando il campo dell’Atalanta: a Bergamo a decidere è una rete di Castro.

E’ il Bologna la prima semifinalista dell’edizione 2024-2025 della Coppa Italia. La compagine felsinea infatti, riesce nell’impresa di espugnare il campo dell’Atalanta e prosegue il suo cammino nel torneo.

Chi si aspettava una partita vibrante e combattuta non è certo rimasto deluso. Al Gewiss Stadium si sono infatti affrontate due tra le squadre più propositive del panorama calcistico italiano ed il tutto si è tradotto in una contesa giocata ad ottimi ritmi fin dalle battute iniziali, nella quale orobici e felsinei hanno fatto di tutto per superarsi.

Ai punti forse meglio i padroni di casa nel primo tempo, visto che le azioni da rete più pericolose sono state di marca nerazzurra. L’Atalanta sfrutta la buona vena di De Ketelaere (che chiama all’intervento Skorupski in apertura) e le corse di Zappacosta per mettere in difficolta la retroguardia avversaria. Il Bologna ha però il merito di non disunirsi e non solo trova la forza per rispondere con Ndoye ed Odgaard (poi costretto ad uscire per infortunio), ma riesce anche ad alzare il proprio baricentro.

La spinta della squadra di Italiano si fa tuttavia più efficace soprattutto nella ripresa. Il Bologna rientra bene in campo dagli spogliatoi e per buona parte della frazione dà anche l’impressione di averne di più, soprattutto grazie alle folate di Ndoye.

La sfida resta apertissima e al 74’ è Daniel Maldini, al suo esordio con la maglia dell’Atalanta, a non sfruttare una chance da ottima posizione (conclusione bloccata da Skorupski).

All’80’ il goal che porta avanti il Bologna: punizione battuta da Lykogiannis, Castro, che è entrato in campo da pochissimo, svetta su tutti in area di rigore e di testa non lascia scampo a Rui Patricio.

E’ la rete che manda in visibilio i tifosi di fede rossoblù accorsi a Bergamo e che lancia in semifinale il Bologna dopo ventisei anni di attesa. La squadra di Vincenzo Italiano (che si conferma uno specialista di coppa) affronterà una tra Juventus ed Empoli nel prossimo atto del torneo.