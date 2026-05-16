Enzo Fernández potrebbe salutare il Chelsea vincendo la FA Cup contro il Manchester City, che lo vuole acquistare

L'allenatore ad interim del Chelsea, Calum McFarlane, forse non deciderà il futuro di Fernandez, visto che il club cerca ancora un sostituto definitivo di Rosenior; resta chiaro, però, il peso dell'argentino per la squadra.

Dopo il goal vincente di Enzo nella semifinale di FA Cup contro il Leeds, ha dichiarato: "È una risorsa su cui facciamo molto affidamento, ecco perché negli ultimi anni ha cambiato spesso posizione. Ha giocato più arretrato, ha giocato come numero 10, si è spostato, ma è una tale minaccia in area che, se lo schieri più avanti, può creare problemi agli avversari a sinistra e attaccando il secondo palo.

Lo fa bene da tutto l’anno: quando attacchiamo destra, il suo tempismo, la distanza e l’altezza nel salto, uniti a una grande tecnica di testa, sono armi preziose.

È un vincente: ha talento, grinta e sa fare tutto. Quando il gioco si fa duro, mostra la sua combattività: spinge la squadra, fa contrasti e lotta su ogni pallone".