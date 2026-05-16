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Chelsea Enzo Fernandez GFXGOAL
Krishan Davis

Enzo Fernández potrebbe salutare il Chelsea vincendo la FA Cup contro il Manchester City, che lo vuole acquistare

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E. Fernandez
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Chelsea vs Manchester City
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Enzo Fernández potrebbe lasciare il Chelsea quest'estate e ha l'ultima chance di vincere un altro trofeo in finale di FA Cup contro il Manchester City, ovvero il club che lo vorrebbe acquistare.

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Enzo Fernández si appresta a giocare una finale di FA Cup decisiva. Il suo futuro al Chelsea è incerto dopo le voci su un passaggio al Real Madrid, ma il centrocampista può congedarsi dai Blues con un ultimo trionfo contro il Manchester City, altro club interessato a lui. Se il capitano ad interim guiderà la squadra, ora senza allenatore, alla vittoria, potrà in parte riscattare la sua stagione.

Da quasi due mesi il futuro di Fernández a Stamford Bridge è un tabù per il Chelsea. Il giocatore, già ai tempi dell’ex allenatore Liam Rosenior, ha mostrato frustrazione ed espresso il desiderio di trasferirsi a Madrid (la città, non il club) durante la pausa per le Nazionali di marzo. L’intervista, ormai famosa, gli è costata due turni di squalifica interna.

Sebbene il Real non abbia ancora concretizzato il proprio interesse, si dice che il City, prossimo avversario del Chelsea in FA Cup, stia valutando un approccio estivo per l'argentino, costato ai Blues il record di trasferimento britannico nel 2023. Nonostante il clamore, Enzo potrebbe restare se venisse trovato un accordo per il rinnovo. Con la finale di Coppa e l'interesse del City all’orizzonte, il suo futuro resta in bilico.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL VOLTO DI UN FALLIMENTO

    L'arrivo di Fernandez nel gennaio 2023, costato 107 milioni di sterline (all'epoca 131 milioni di dollari), doveva rilanciare il Chelsea. Dopo tre anni, il club e il centrocampista sono ancora fermi a metà classifica, con la Champions ormai lontana.

    Il centrocampista è diventato involontariamente il volto del fallimento della gestione BlueCo, vivendo più momenti negativi che positivi, pur essendo spesso tra i migliori in campo mentre i londinesi ovest lottano per riprendersi in mezzo a continui cambi di giocatori e allenatori.

    Nonostante la vittoria della Conference League e della Coppa del Mondo per club con Maresca, e il quarto posto nel 2024-25, i successi non sono continuati e ora i Blues chiudono un'altra stagione deludente.

    Non sorprende quindi che il centrocampista argentino abbia parlato apertamente di un addio a fine stagione. A questo punto si sarebbe aspettato di lottare per i trofei più importanti, ma il Chelsea non è mai andato oltre il quarto posto in Premier League e non sembra in grado di superarlo a breve. Fernandez ha giocato una sola stagione di Champions League e, prima di quest’anno, aveva raggiunto soltanto la finale di Carabao Cup 2024, persa contro il Liverpool.

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  • Enzo Fernandez Chelsea Real Madrid GFX 16:9Getty/GOAL

    UN LUNGO ADDIO?

    Da quasi due mesi Enzo fa intuire che potrebbe lasciare il Chelsea, accennando a un passaggio al Real Madrid, club interessato ma ancora senza offerte concrete.

    Ancora più eloquenti sono state le sue parole a ESPN dopo la pesante sconfitta per 8-2 contro il Paris Saint-Germain, altra presunta pretendente, negli ottavi di Champions League a marzo. Interrogato sul suo futuro a Stamford Bridge, un abbattuto Fernandez ha dichiarato: "Non lo so. Per ora penso solo al Chelsea: abbiamo otto partite di Premier League e la FA Cup. Poi ci saranno i Mondiali, quindi ne riparliamo”.

    Durante la sosta per le Nazionali ha confermato la posizione, poi in un'intervista su YouTube ha dichiarato: "Mi piacerebbe vivere in Spagna, Madrid mi ricorda Buenos Aires. Vivrei a Madrid. Me la cavo in inglese, ma mi sentirei più a mio agio in spagnolo". Le sue parole gli sono valse due turni di squalifica comminati dall'allora tecnico del Chelsea Rosenior, poi esonerato.

    Da allora il venticinquenne ha alimentato le voci recandosi a Madrid per un torneo di tennis, dove ha salutato la stella del Real Jude Bellingham. Sembra ormai questione di tempo.

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  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    DOVE VA ENZO FERNANDEZ

    Il Real Madrid non è l’unica squadra interessata a Enzo. Sabato, in finale di FA Cup, affronterà anche il Manchester City, che lo segue con attenzione. Secondo The Athletic, ad aprile il centrocampista era già nella lista del City, pronto a sostituire l’ormai partente Bernardo Silva, sempre più decisivo negli ultimi anni della sua carriera.

    Al momento l’interesse è iniziale, ma un cambio in panchina all’Etihad potrebbe accelerare la trattativa. Non è certo che Pep Guardiola resti oltre la stagione in corso: in caso di addio, il suo ex assistente e già tecnico del Chelsea Maresca sarebbe in pole per sostituirlo.

    Fernandez aveva un ottimo rapporto con l’allenatore italiano e la sua improvvisa uscita di scena il giorno di Capodanno – in parte dovuta ai colloqui con il City – ha contribuito alla sua disillusione. Il centrocampista, già vincitore della Coppa del Mondo, ha dichiarato che l’allontanamento di Maresca ha “danneggiato” il club e ha più volte lasciato intendere di essere pronto a partire in estate.

    Infine, secondo il Times, il Chelsea dovrebbe incassare almeno 80 milioni di sterline (106 milioni di dollari) per evitare una perdita contabile sul centrocampista.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    "UN VINCITORE E UN COMBATTENTE"

    L'allenatore ad interim del Chelsea, Calum McFarlane, forse non deciderà il futuro di Fernandez, visto che il club cerca ancora un sostituto definitivo di Rosenior; resta chiaro, però, il peso dell'argentino per la squadra.

    Dopo il goal vincente di Enzo nella semifinale di FA Cup contro il Leeds, ha dichiarato: "È una risorsa su cui facciamo molto affidamento, ecco perché negli ultimi anni ha cambiato spesso posizione. Ha giocato più arretrato, ha giocato come numero 10, si è spostato, ma è una tale minaccia in area che, se lo schieri più avanti, può creare problemi agli avversari a sinistra e attaccando il secondo palo.

    Lo fa bene da tutto l’anno: quando attacchiamo destra, il suo tempismo, la distanza e l’altezza nel salto, uniti a una grande tecnica di testa, sono armi preziose.

    È un vincente: ha talento, grinta e sa fare tutto. Quando il gioco si fa duro, mostra la sua combattività: spinge la squadra, fa contrasti e lotta su ogni pallone".

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  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    L'IPOTESI RINNOVO COL CHELSEA

    Grinta, voglia di lottare e mentalità vincente: ecco perché molti tifosi del Chelsea sperano che questa non sia l’ultima stagione di Fernandez. Senza di lui la squadra soffrirebbe ancora di più in campionato, e l’idea di perdere uno dei pochi leader in attacco preoccupa.

    C’è ancora una speranza: durante la squalifica di due partite, l’agente Javier Pastore ha confermato trattative per il rinnovo, finora senza successo. AThe Athletic l’ex trequartista del PSG ha detto che il giocatore resterebbe se le sue richieste fossero accolte; altrimenti, dopo i Mondiali, valuterà altre destinazioni.

    "Abbiamo iniziato a parlarne a dicembre o gennaio, ma non abbiamo trovato un accordo", spiega Pastore. "Poiché il contratto di Enzo scade tra sei anni, abbiamo deciso di non rinnovarlo: le condizioni non convenivano né a noi né al giocatore. Per ciò che vale oggi, Enzo merita molto più di quanto guadagna".

    L’agente ha però anche accennato a una possibile rottura col club: "Ci sono altri fattori che influenzano le decisioni: stipendio, rispetto, modo in cui vengono gestite le cose… Non vediamo molte cose, o almeno io come agente non le vedo, che suggeriscono che il club stia gestendo la situazione nel miglior modo possibile con lui".

    La nomina del giovane e stimato ex centrocampista Xabi Alonso come nuovo allenatore potrebbe convincere Fernandez a restare.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    L'OCCASIONE DEL RISCATTO

    Se questo sarà un addio, Fernandez può chiudere tre anni e mezzo al Chelsea vincendo il trofeo più importante della sua carriera in blu. Sabato lotterà con le unghie e con i denti per realizzarlo.

    Il suo contributo è stato decisivo: la sua incornata ha battuto il Leeds in semifinale, finalizzando un cross di Pedro Neto al termine di una delle sue tipiche incursioni in area.

    Con il goal al Liverpool è arrivato a 14 reti in stagione, più 6 assist; l’anno scorso ne aveva totalizzati 26, ma 8 arrivarono in Conference League.

    Enzo è tra i pochi Blues che possono tenere alta la testa: i tifosi non gli hanno voltato le spalle nonostante il suo flirt con il Real Madrid.

    Oggi vorrà ripagare quella fiducia sotto l’arco di Wembley; se ci riuscirà, nessuno gli rinfaccerà l’addio a un club che, in fondo, ha deluso anche i tifosi.

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