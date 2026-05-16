Enzo Fernández potrebbe salutare il Chelsea vincendo la FA Cup contro il Manchester City, che lo vuole acquistare

Enzo Fernández si appresta a giocare una finale di FA Cup decisiva. Il suo futuro al Chelsea è incerto dopo le voci su un passaggio al Real Madrid, ma il centrocampista può congedarsi dai Blues con un ultimo trionfo contro il Manchester City, altro club interessato a lui. Se il capitano ad interim guiderà la squadra, ora senza allenatore, alla vittoria, potrà in parte riscattare la sua stagione.
Da quasi due mesi il futuro di Fernández a Stamford Bridge è un tabù per il Chelsea. Il giocatore, già ai tempi dell’ex allenatore Liam Rosenior, ha mostrato frustrazione ed espresso il desiderio di trasferirsi a Madrid (la città, non il club) durante la pausa per le Nazionali di marzo. L’intervista, ormai famosa, gli è costata due turni di squalifica interna.
Sebbene il Real non abbia ancora concretizzato il proprio interesse, si dice che il City, prossimo avversario del Chelsea in FA Cup, stia valutando un approccio estivo per l'argentino, costato ai Blues il record di trasferimento britannico nel 2023. Nonostante il clamore, Enzo potrebbe restare se venisse trovato un accordo per il rinnovo. Con la finale di Coppa e l'interesse del City all’orizzonte, il suo futuro resta in bilico.