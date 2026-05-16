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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Chelsea-Manchester City 0-1: il tacco di Semenyo decide la finale di FA Cup, altro trionfo per Guardiola

FA Cup
Chelsea vs Manchester City
Chelsea
Manchester City

Una sfida equilibrata e combattuta viene decisa a 18 minuti dalla fine da una prodezza dell'ex giocatore del Bournemouth: ottavo trionfo per il City, ennesima delusione stagionale per i londinesi.

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Il Manchester City è campione della FA Cup. Wembley è dolce per la squadra di Guardiola, che ha la meglio per 1-0 sul Chelsea al termine di una finale combattuta dall'inizio alla fine.

A decidere in maniera isolata è una perla di tacco di Antoine Semenyo: è lui a spezzare in due l'equilibrio della sfida decisiva, indirizzandola verso Manchester e regalando al City il double dopo la conquista della League Cup.

Chiude invece al secondo posto il Chelsea, orgoglioso ma punito dalla prodezza individuale di un avversario.

  • PRIMO TEMPO EQUILIBRATO

    Chelsea e Manchester City si danno battaglia in un primo tempo equilibrato. Non molte le palle goal, né da una parte né dall'altra: da segnalare una rete annullata ad Haaland per una precedente posizione di fuorigioco di Matheus Nunes.

    Le due squadre vanno così al riposo sul punteggio di 0-0, non prima di un intervento sospetto in area di Khusanov su Joao Pedro. Tanto da far pensare che il ricorso ai tempi supplementari stia diventando uno scenario sempre più concreto.

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  • LA PERLA DI SEMENYO

    Non è così, perché a 18 minuti dalla fine è Semenyo a firmare la rete che regala il trofeo al Manchester City: strepitoso il colpo di tacco vincente dell'ex giocatore del Bournemouth, pescato perfettamente in area da un cross radente di Haaland.

    Il Chelsea si getta allora in avanti, creando più volte i presupposti per il pareggio: lo mancano prima Fernandez e poi Pedro Neto. Matheus Nunes colpisce invece un palo da posizione impossibile, mentre Sanchez salva su Cherki.

    I tentativi finali di raddrizzare il risultato e portare la finale almeno ai supplementari non porta frutti ai londinesi: il Manchester City resiste e si porta a casa la FA Cup.

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  • Il Manchester City raggiunge dunque il Chelsea, ma anche Tottenham e Liverpool, a quota 8 trionfi nell'albo d'oro della FA Cup: gli uomini di Guardiola non alzavano la coppa dall'edizione 2022/2023.

    Resta appunto a 8 il Chelsea, che rimedia l'ennesima delusione della stagione e si prepara a chiudere nel peggiore dei modi un'annata disastrosa. La FA Cup, intanto, manca nella bacheca dei londinesi dal 2018.

  • IL TABELLINO DI CHELSEA-MANCHESTER CITY

    CHELSEA-MANCHESTER CITY 0-1

    MARCATORI: 72' Semenyo

    CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Hato; James (83' Delap), Caicedo; Palmer, Fernandez, Cucurella (74' Pedro Neto); Joao Pedro (86' Garnacho). All. McFarlane

    MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri (65' Kovacic), Bernardo Silva; Semenyo, Marmoush (46' Cherki), Doku; Haaland. All. Guardiola

    Arbitro: England

    Ammoniti: Fernandez, Cucurella, Khusanov, Caicedo

    Espulsi: nessuno

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