Chelsea-Manchester City 0-1: il tacco di Semenyo decide la finale di FA Cup, altro trionfo per Guardiola

Il Manchester City è campione della FA Cup. Wembley è dolce per la squadra di Guardiola, che ha la meglio per 1-0 sul Chelsea al termine di una finale combattuta dall'inizio alla fine.

A decidere in maniera isolata è una perla di tacco di Antoine Semenyo: è lui a spezzare in due l'equilibrio della sfida decisiva, indirizzandola verso Manchester e regalando al City il double dopo la conquista della League Cup.

Chiude invece al secondo posto il Chelsea, orgoglioso ma punito dalla prodezza individuale di un avversario.