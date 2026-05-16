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Lelio Donato

Dove vedere Chelsea-Manchester City oggi in tv e diretta streaming gratis: la finale di FA Cup è visibile anche in chiaro

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Appuntamento oggi sabato 16 maggio a Wembley per la finale di FA Cup, a contendersi il trofeo Chelsea e Manchester City: dove vedere la partita in tv e la diretta streaming del match.

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Il Chelsea per riscattare una stagione, il Manchester City sogna il Triplete inglese dopo la Carabao Cup mentre è ancora in corsa anche per la Premier League.

Oggi, sabato 16 maggio, alle ore 16 italiane le due squadre si affrontano a Wembley in gara unica per la finale di FA Cup ovvero uno degli appuntamenti più attesi.

Ma dove sarà possibile vedere Chelsea-Manchester City in TV e in diretta streaming? La partita è disponibile anche in chiaro?

Come guardare Chelsea-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La partita tra Chelsea e Manchester City verrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

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Per vedere Chelsea-Manchester City in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

La finale di FA Cup Chelsea-Manchester City anche in chiaro: come vederla gratis

Il match che metterà in palio l’FA Cup sarà disponibile anche su Discovery+, HBO Max e, in chiaro, su NOVE.


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