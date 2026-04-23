Dove vedere Manchester City-Southampton di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Penultimo atto dalla FA Cup 2025/2026, con Manchester City e Southampton protagoniste in una delle due semifinali (l'altra è Chelsea-Leeds).

La squadra di Guardiola, che in Premier ha azzerato le distanze dall'Arsenal prendendosi il primo posto, punta forte anche sullo storico trofeo nazionale: per alimentare chances di successo, però, Haaland e soci dovranno superare la squadra di Eckert, lo scorso anno scivolata in Championship ed ora in piena corsa per la promozione diretta.

La semifinale City-Southampton si gioca in gara secca: in caso di parità al 90', per decretare la finalista supplementari ed eventualmente rigori.

Di seguito tutte le info sul match, comprese quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Manchester City-Southampton di FA Cup in diretta? Canale TV e diretta streaming

La semifinale di FA Cup tra Manchester City e Southampton sarà visibile in tv tramite DAZN e in co-esclusiva - in diretta streaming - sui canali Warner Bros. Discovery (ovvero HBO Max e discovery+).

Il match, sempre in streaming, sarà inoltre visibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispotivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Manchester City-Southampton: ora di inizio

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City-Southampton di FA Cup si gioca sabato 25 aprile, alle 18:15 italiane, al Wembley Stadium di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Manchester City - Southampton Probabile formazione Panchina Allenatore P. Guardiola Probabile formazione Panchina Allenatore T. Eckert

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Manchester City-Southampton di FA Cup

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Semenyo, Doku; Haaland. All. Guardiola.

SOUTHAMPTON (4-2-2-2): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning; Jander, Charles; Fellows, Azaz; Scienza, Stewart. All. Eckert.

Forma

Partite tra le due squadre