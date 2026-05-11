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Matteo Occhiuto

Dove vedere Chelsea-Manchester City di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

FA Cup
Chelsea vs Manchester City
Chelsea
Manchester City

Come guardare la Finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Ultimo atto della FA Cup. A Wembley sabato 16 maggio il calcio inglese vedrà di fronte Chelsea e Manchester City, nella finale del torneo nazionale più iconico del mondo.

Il Chelsea ci arriva dopo un ultimo periodo recente fatto di tante difficoltà, con l’esonero di Rosenior come picco negativo.

Il City di Guardiola, invece, vuole bissare la Carabao Cup già ottenuta settimane fa ai danni dell’Arsenal, con cui è ancora pienamente aperta la corsa al titolo in Premier. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Chelsea-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

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FA Cup
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI

La partita tra Chelsea e Manchester City verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per vedere Chelsea-Manchester City in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Il match che metterà in palio l’FA Cup sarà disponibile sui canali di Eurosport e, in chiaro, su NOVE e in streaming su Warner Bros. Discovery (HBO Max, Discoveryplus, NOVE.tv).

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Chelsea-Manchester City: ora di inizio

crest
FA Cup - FA Cup
Wembley

La gara fra Chelsea e Manchester City, valida per la Finale di FA Cup, si giocherà sabato 16 maggio, allo stadio di Wembley, con fischio d’inizio ore 16:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Chelsea - Manchester City

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. McFarlane

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Guardiola

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Notizie sul Chelsea

McFarlane schiererà il miglior undici possibile in casa Chelsea: Cole Palmer è rientrato nel match contro il Liverpool e farà parte della formazione iniziale. Stesso destino per Joao Pedro, riferimento offensivo del 4-2-3-1 dei blues. 

Notizie sul Manchester City

Haaland ovviamente sarà la punta di Pep Guardiola, con alle spalle il codificato tandem Doku, Chercki e Semenyo. Bernardo Silva dall’inizio in quella che sarà l’ultima finale col City della carriera, in porta Donnarumma. 

Forma

CHE
-Forma

Goal segnato (subito)
3/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

MCI
-Forma

Goal segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

CHE

Ultime 5 partite

MCI

0

Vittorie

1

Pareggio

4

Vittorie

4

Goal segnati

13
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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