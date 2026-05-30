Sterling arrestato dopo un incidente in Lamborghini: è sospettato di guida sotto effetto di stupefacenti

La polizia dell'Hampshire ha svelato i dettagli dell'accaduto attraverso un comunicato ufficiale.

"Poco prima delle 9 di giovedì mattina, abbiamo ricevuto segnalazioni di una Lamborghini che si è scontrata con le barriere sulla M3 in direzione sud, vicino allo svincolo di Minley. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non sono stati segnalati feriti.

L'autista, un uomo di 31 anni del Berkshire, è stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di stupefacenti, guida pericolosa, possesso di sostanze stupefacenti di classe C e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. È stato rilasciato su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini".