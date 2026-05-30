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Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty
Leonardo Gualano

Sterling arrestato dopo un incidente in Lamborghini: è sospettato di guida sotto effetto di stupefacenti

Eredivisie
Feyenoord

L'attaccante reduce da una stagione al Feyenoord, è stato arrestato dopo un incidente stradale: il rilascio su cauzione mentre le indagini proseguono.

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Raheem Sterling è stato arrestato a seguito di un incidente stradale.

Secondo quanto riportato dai media inglesi, il tutto è avvenuto in Inghilterra sulla M3 in direzione sud, vicino allo svincolo di Minley.

L'attaccante inglese del Feyenoord è stato tratto in arresto con l'accusa di guida sotto l'effetto di stupefacenti.

  • LO SCHIANTO IN LAMBORGHINI

    Come spiegato da 'Metro', Sterling è stato coinvolto in un incidente automobilistico sull'autostrada M3 giovedì mattina.

    La Lamborghini sulla quale il giocatore si trovava si è scontrata contro le barriere, senza coinvolgere nessun altro veicolo.

    La polizia dell'Hampshire ha comunicato di aver ricevuto una segnalazione dell'accaduto poco prima delle ore 9.00 e che non si sono registrati feriti.

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  • RILASCIATO SU CAUZIONE

    Sterling è stato tratto in arresto e poi rilasciato su cauzione in attesa che le indagini facciano il loro corso.

    Le autorità stanno esaminando le circostanze che hanno portato all'incidente e le accuse rivolte al giocatore.

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  • IL COMUNICATO DELLA POLIZIA

    La polizia dell'Hampshire ha svelato i dettagli dell'accaduto attraverso un comunicato ufficiale.

    "Poco prima delle 9 di giovedì mattina, abbiamo ricevuto segnalazioni di una Lamborghini che si è scontrata con le barriere sulla M3 in direzione sud, vicino allo svincolo di Minley. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non sono stati segnalati feriti.

    L'autista, un uomo di 31 anni del Berkshire, è stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di stupefacenti, guida pericolosa, possesso di sostanze stupefacenti di classe C e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. È stato rilasciato su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini".

  • UN PERIODO COMPLICATO PER STERLING

    Considerato per anni uno dei migliori attaccanti del calcio inglese, Sterling sta vivendo un momento complicato della sua carriera.

    Chiusa nel 2022 l'avventura con il Manchester City, squadra con la quale ha vinto anche quattro campionati, ha poi vissuto esperienze deludenti prima al Chelsea e poi all'Arsenal.

    Dopo la rescissione del contratto che lo legava ai Blues lo scorso gennaio, è ripartito dall'Olanda e dal Feyenoord, squadra con la quale ha però collezionato appena otto presenze in Eredivisie.

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