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"È finita!": Raheem Sterling definito "il più grande fallimento" nella storia del Feyenoord
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Si profila il saluto a Rotterdam
Sterling lascerà il Feyenoord a fine stagione: non è riuscito a diventare titolare nella squadra di Robin van Persie. Dal suo arrivo a febbraio, il 31enne ha giocato solo 349 minuti in campionato ed è finito in panchina.
Nonostante la professionalità mostrata in allenamento, la dirigenza avrebbe deciso di non offrirgli un prolungamento di contratto a causa delle sue prestazioni deludenti.
- AFP
Sterling definito il più grande fallimento
L'ex nazionale olandese Jan Everse critica aspramente il calo fisico e di fiducia di Sterling a Rotterdam.
A The Athletic afferma: "È finita. Spero di essermi sbagliato, ma non credo. Leggo i commenti online: i tifosi lo massacrano, lo definiscono “il più grande fallimento della nostra storia”. Non è in forma: fa tre o quattro scatti e poi sparisce per venti minuti. Non è più esplosivo”.
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Caduta in disgrazia
Le critiche non vengono solo dai tifosi: Everse sostiene che il gioco tecnico di Sterling sia peggiorato per il calo di velocità. Aggiunge: "Inciampa sui propri piedi. Esita. Ha paura di sbagliare. Nel uno contro uno non supera mai un difensore. Mi fa pena.
Non provo pietà per molti calciatori, dato il loro stipendio, ma per lui sì: era fantastico e ora non è più sé stesso. Se provi pietà per un giocatore con il suo talento e il suo passato, capisci che è finita”.
- AFP
L'ultimo saluto a Zwolle
Domenica 17 maggio il Feyenoord chiuderà la stagione in Eredivisie a Zwolle, probabilmente l’ultima gara di Sterling. Già secondo e qualificato in Champions, il club di Rotterdam scenderà in campo solo per l’orgoglio.
Per Sterling, l'estate sarà decisiva: dopo un periodo difficile, l'ala cerca una nuova squadra per proseguire la carriera.
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