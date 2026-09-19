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Superlig
Superlig - Generale
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Superlig, calendario e risultati
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sabato 19 settembre
giovedì 8 ottobre
venerdì 9 ottobre
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Amed Sportif
|6
|4
|1
|1
|15
|7
|8
|13
|2
|Galatasaray
|6
|4
|1
|1
|13
|10
|3
|13
|3
|Besiktas
|6
|4
|0
|2
|14
|7
|7
|12
|4
|Kocaelispor
|6
|4
|0
|2
|7
|4
|3
|12
|5
|Alanyaspor
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|2
|11