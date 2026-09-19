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Superlig

Superlig - Generale

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Superlig, calendario e risultati

sabato 19 settembre
Erzurumspor FK badge
Erzurumspor FK
ERZ
1
Samsunspor badge
Samsunspor
SAM
0
FIN
Goztepe badge
Goztepe
GOZ
2
Rizespor badge
Rizespor
RIZ
2
FIN
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
3
Besiktas badge
Besiktas
BJK
2
FIN
giovedì 8 ottobre
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
Kasimpasa badge
Kasimpasa
KAS
venerdì 9 ottobre
Genclerbirligi badge
Genclerbirligi
GEN
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
Samsunspor badge
Samsunspor
SAM
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
Altro
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Amed Sportif crestAmed Sportif6411157813
V
V
D
V
S
2Galatasaray crestGalatasaray64111310313
S
V
V
V
V
3Besiktas crestBesiktas6402147712
S
V
V
V
S
4Kocaelispor crestKocaelispor640274312
V
S
V
V
V
5Alanyaspor crestAlanyaspor632186211
V
D
V
S
V
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